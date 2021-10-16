比诺托缺席比赛只为法拉利2022年F1项目进入“关键阶段”

去年，比诺托就曾缺席土耳其和巴林大奖赛，而是选择在法拉利基地参与针对本赛季开展的测试。当时，车队在不得已的情况下将紧凑的赛程与2022年全新车型的密集开发计划“重叠”展开。

比诺托还因病错过了阿布扎比大奖赛，并在当时把指挥权交给了车队竞赛总监劳伦特·梅基斯。

继2020年的试验后，比诺托再次选择了将土耳其作为留在本部督战的比赛之一，以便帮助监督法拉利2022年的赛车项目。周日，他还透露自己或将缺席路途遥远的墨西哥和巴西。

“这是我打算留在本部督战的比赛之一，”意大利人通过Zoom表示。“很明显，赛程从一开始就变更了好几次，所以我也稍微改变了一下我的计划，但土耳其肯定是其中之一。”

“在赛季结束前，我会至少再缺席两场比赛。目前我的计划是不去墨西哥和巴西。原因就像你能想到的那样，尤其是墨西哥和巴西，在海外，这是一次漫长的旅程。而在马拉内罗，显然有很多事情要做，我需要以某种方式管理整个团队，包括底盘和动力元件，以及整个组织。”

Charles Leclerc, Ferrari SF21, arrives on the grid Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

同时比诺托表示，自己坐镇总部对于法拉利的2022年项目进入设计过程最后阶段的“关键时期”很有帮助，同时也赞扬了梅基斯在比赛现场领导法拉利的努力。

“就2022年的发展而言，我们肯定处于一个关键阶段，时间已经越来越近了，”他解释道。“我很高兴能在这里。周四和周五，在办公室里，我当然可以更专注于马拉内罗这里发生的一切。周六和周日，我会全身心投入到周末的比赛中。”

“我不再掌握围场的通讯，但梅基斯可以做得很好。我很满意在我不在的时候他管理整个车队的方式，所以我对此很高兴。”

翻译/小飞侠