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F1争冠战：比诺托支持维斯塔潘，但看好汉密尔顿卫冕

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法拉利车队领队马蒂亚·比诺托表示，如果马克斯·维斯塔潘赢得今年F1年度冠军，他将为他欢呼，但他相信刘易斯·汉密尔顿终将再度获胜。

F1争冠战：比诺托支持维斯塔潘，但看好汉密尔顿卫冕

在红牛和梅赛德斯主导了赛季前半程的情况下，除非极端情况出现，否则今年世界冠军必将在维斯塔潘和汉密尔顿之间产生。

法拉利当前无法参与年度冠军的竞争，而是与迈凯伦为制造商年度第三名展开较量。

匈牙利大奖赛后，塞巴斯蒂安·维特尔被取消比赛成绩，使得卡洛斯·塞恩斯递补获得第三名，使得两支车队同积163分。

比诺托表示，如果维斯塔潘赢得年度冠军，就将打破梅赛德斯和汉密尔顿多年来在F1的垄断，这是他非常愿意看到的事情。但他也承认，荷兰人的挑战可能以失败告终。

当被问及对这场世界冠军争夺的看法时，比诺托说：“首先，这是一场令人激动的战斗。”

“他们都是非常出色的车手，都天赋异禀。一个（汉密尔顿）的天赋自然已经展露无遗，而从另一个（维斯塔潘）的表现来看，速度也无可争议。”

"如果必须选一个，我认为刘易斯会赢。这是因为我认为梅赛德斯会赢。他们拥有一个稳健的团队，且在近些年中展现了他们的强劲实力。”

"我认为他们（梅赛德斯）拥有取胜的所有要素，作为卫冕冠军，他们是大热门。"

尽管比诺托对世界冠军之争如此预测，但他还是希望维斯塔潘能够获胜，或者至少将悬念保留到最后一轮。

“我希望他们能战斗到最后，”比诺托说，“这意味着锦标赛争夺还有开放性，将是一场激动人心的战斗，使得本赛季的观赏性保持尽可能的激烈。“

"我当然一直支持法拉利车队，但我也为马克斯欢呼，因为我认为打破（一家独大的）现状对这项运动是有益的。"

目前，汉密尔顿在车手榜上领先维斯塔潘8分。他在赛季前半程中赢得了四场比赛，而他的竞争对手则获得了五场胜利。

翻译/Chloe

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