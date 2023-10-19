阿斯顿·马丁：外界对斯特罗尔“评判得太快”

在艰难的2023 年中，斯特罗尔在卢塞尔赛道周五排位赛第一节就被淘汰出局，他的沮丧之情溢于言表。他在冲出车库时，推搡了自己的训练师Henry Howe，而后者当时正试图引导他的车手前往车检区称重。

斯特罗尔因为自己的行为受到了国际汽联合规官的调查，也收到了书面警告，”提醒兰斯作为一名受国际汽联道德准则约束车手的责任“。国际汽联在声明中补充说，国际汽联"对不当行为零容忍，并谴责任何可能导致身体伤害的行为"。

斯特罗尔的爆发，发生在又一个艰难的周末，他连续五场大奖赛没有获得积分，与队友费尔南多·阿隆索的积分差距飙升至 136 分。

这位加拿大车手的行为引起了车迷和观众的广泛讨论，但阿斯顿领队克拉克却解释了为什么车队并不像外界那样关注这一事件。

"你的成绩一直低于自己的预期，沮丧就会在某一时刻爆发，”克拉克说。"你把足球场上的一名球员换下，他不与主教练击掌；他扔球衣或者扔水瓶，这种情况我们见得多了。”

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, leaves his pit box Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"老实说，我总是尽量推迟媒体见面会的时间，以消除肾上腺素的影响，但我敢肯定，我们在指挥墙上的肾上腺素可能比车手少10-20倍，而你直接把麦克风放在他们面前，或者你会判断他们的每一个反应。

他补充说：“我认为我们都希望运动员能表现出情绪，但如果他们有了反应，我们很快又会去评判他们。我们对此需要谨慎对待。”

"我认为如果有10 个坐在沙发上或吹着空调的人说'这太过分了，你不能这样做'，那就太过了。我想我们需要对车手和精英运动员们多一些尊重。外人发表评论很容易。我认为我们评判得太快了。”

斯特罗尔事件与马克斯·维斯塔潘在2018年巴西大奖赛上推搡埃斯特班·奥康的行为类似，荷兰人因此被国际汽联处以为期两天社区服务的惩罚。不过，那起事件事涉及的是针对竞争对手的暴力行为，而不是被国际信号里拍到的内部争端。

翻译/Chloe