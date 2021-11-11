阿斯顿·马丁F1领队萨弗诺尔或惊人转投Alpine

就在Alpine F1车队首席执行官劳伦特·罗西暗示将在下赛季进行管理层重组，为了把该法国汽车制造商带回领先行列一周后，不断增加的消息暗示，作为该计划的一部分，已经从阿斯顿·马丁挖走了萨弗诺尔。

据非常了解该情况的消息人士称，萨弗诺尔已经原则上同意了转会，但还没有正式确认。目前尚不清楚何时会做出官方宣布。有可能最早在本周末的巴西大奖赛期间，也可能等到冬季，从而按西制定的时间表行事。

当前，阿斯顿·马丁和Alpine方面都拒绝就此事做出评价。阿斯顿·马丁车队的发言人表示："这是推测的猜想。所以我们无法做出评论。“而Alpine车队发言人补充道："我们不会对谣言做出评论。“

虽然目前还不知道萨弗诺尔可能担任的职务，但他的加入有可能促使Alpine进行更广泛的结构改变。

近期有迹象表明，Alpine赛车总监达维德·布里维奥在决定他更情愿回到两轮赛车后，将在2022年返回MotoGP。

Davide Brivio, Racing Director, Alpine F1, and Esteban Ocon, Alpine F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

如果布里维奥果真离开，那么意味着萨弗诺尔可能更多地出任车队领队的角色，而Alpine的执行总监马辛·巴德科沃斯基则会更多地承担赛车和技术方面的责任。

罗西最近曾表示，在感觉到车队向前排挺进的进展停滞之后，Alpine需要在2022年进行调整。

"我认为在我们已经达到稳定期之前，这几年车队从P9前进到P5很好，"罗西向Motorsport.com表示。"但现在要想进入下一个阶段，要成为顶级车队中脱引而出，而不是余下车队中最好的，这是另一个需要的改进。“

"所以我想做的是保持前一赛季的势头，这就是为什么我想保持第五名。我不希望我们退步。今年我们在操作方面学到了很多，所以这肯定是一个优点。明年我们要应用这些，但接下来我们需要加强手段来成长，在从P5晋升到P1，一场接一场比赛，一个接一个赛季。"

如果萨弗诺尔将确认离开，那么现阶段还不清楚，谁将取代他成为阿斯顿·马丁的领队。这支以银石为基地的车队，最近聘请了前迈凯伦车队老板马丁·惠特马什，在阿斯顿-马丁性能技术公司担任高级职务。由于他一直现身大奖赛，将是一个明显的候选人。

萨弗诺尔近期表示，他不认为惠特马什会很多地参与F1车队的工作中——但还没有做出最终决定。

"我想开始的时候，他的大部分时间将用于壮大阿斯顿·马丁性能技术公司，这是他的专长所在，而不要专注于F1，"他说道。"但还不在计划中的，是他有多少时间会留在这里。"

翻译/Vandy