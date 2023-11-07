阿斯顿·马丁：阿隆索以“非常贵”走线击败佩雷兹登台

两届世界冠军阿隆索仅领先红牛车手 0.053 秒冲线，获得了英特拉各斯比赛的第三名，而这也是阿斯顿·马丁自赞德弗尔特以来首次登上领奖台。

在这场马克斯·维斯塔潘获胜的稍显平淡的比赛里，阿隆索与佩雷兹的对决在比赛尾声时刻注入了戏剧性。总共71圈来到第 70 圈，第九位发车的佩雷兹从AMR23赛车的内线进入1号弯。但最后一圈开始后，第四位发车的阿隆索迫使墨西哥人在前几个弯走到非赛车线防守，然后利用DRS走外线进入 4 号弯。

阿隆索随后在最后一个弯走了更宽的线路，来协助出弯并沿着上坡冲向终点，但在佩雷兹利用尾流紧随其后，上演了一次惊人的冲线。

阿隆索以微弱的优势守住了位置，阿斯顿·马丁领队克拉克称赞这位经验丰富的车手采取了 “非常规”的路线。

他说：“最后几圈的争夺非常有趣。显然，比赛越接近结束，就越令人兴奋......这是一场有趣的较量。”

“你可以看到我们走了一些可能有点非常规的路线。但有趣的是，后面的塞尔吉奥也被告知那么做。”

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates with his trophy

”所以基本上，你可以看到比赛的发展非常有趣——每个人都试图管理好自己的轮胎，以便在可以超车的地方抓地力更强。这非常有意思。你可以看到阿隆索凭借丰富的经验，如何与理论上速度更快的赛车进行比赛。“

克拉克补充说，阿隆索在在一圈中的几个地方改变了他的走线来照顾倍耐力轮胎，在整个巴西周末，车手们都在抱怨轮胎的衰退速度比正常情况要快。

当被问及被佩雷斯在倒数第二圈超车后，是否认为阿隆索会重新夺回位置时，克拉克继续说道："你永远不知道每个人都有多少电能，这确实决定了比赛的结局。其次，就是最后一次经过4号弯前的后直道，我认为费尔南多在1号弯和2号弯的出弯准备得非常好，也成功超车。”

阿斯顿·马丁车队的另一位车手兰斯·斯特罗尔获得第五名。

翻译/Chloe