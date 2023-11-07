阿斯顿·马丁：阿隆索以“非常贵”走线击败佩雷兹登台
阿斯顿·马丁F1车队领队迈克·克拉克认为，费尔南多·阿隆索在2023年巴西大奖赛上以毫厘的优势领先塞尔吉奥·佩雷兹冲线，得益于他"非常规 "的赛车路线。
两届世界冠军阿隆索仅领先红牛车手 0.053 秒冲线，获得了英特拉各斯比赛的第三名，而这也是阿斯顿·马丁自赞德弗尔特以来首次登上领奖台。
在这场马克斯·维斯塔潘获胜的稍显平淡的比赛里，阿隆索与佩雷兹的对决在比赛尾声时刻注入了戏剧性。总共71圈来到第 70 圈，第九位发车的佩雷兹从AMR23赛车的内线进入1号弯。但最后一圈开始后，第四位发车的阿隆索迫使墨西哥人在前几个弯走到非赛车线防守，然后利用DRS走外线进入 4 号弯。
阿隆索随后在最后一个弯走了更宽的线路，来协助出弯并沿着上坡冲向终点，但在佩雷兹利用尾流紧随其后，上演了一次惊人的冲线。
阿隆索以微弱的优势守住了位置，阿斯顿·马丁领队克拉克称赞这位经验丰富的车手采取了 “非常规”的路线。
他说：“最后几圈的争夺非常有趣。显然，比赛越接近结束，就越令人兴奋......这是一场有趣的较量。”
“你可以看到我们走了一些可能有点非常规的路线。但有趣的是，后面的塞尔吉奥也被告知那么做。”
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates with his trophy
”所以基本上，你可以看到比赛的发展非常有趣——每个人都试图管理好自己的轮胎，以便在可以超车的地方抓地力更强。这非常有意思。你可以看到阿隆索凭借丰富的经验，如何与理论上速度更快的赛车进行比赛。“
克拉克补充说，阿隆索在在一圈中的几个地方改变了他的走线来照顾倍耐力轮胎，在整个巴西周末，车手们都在抱怨轮胎的衰退速度比正常情况要快。
当被问及被佩雷斯在倒数第二圈超车后，是否认为阿隆索会重新夺回位置时，克拉克继续说道："你永远不知道每个人都有多少电能，这确实决定了比赛的结局。其次，就是最后一次经过4号弯前的后直道，我认为费尔南多在1号弯和2号弯的出弯准备得非常好，也成功超车。”
阿斯顿·马丁车队的另一位车手兰斯·斯特罗尔获得第五名。
翻译/Chloe
Latest news
阿斯顿·马丁：阿隆索以“非常贵”走线击败佩雷兹登台
阿斯顿·马丁：阿隆索以“非常贵”走线击败佩雷兹登台 阿斯顿·马丁：阿隆索以“非常贵”走线击败佩雷兹登台
阿尔法·罗密欧双车退赛系不同冷却问题
阿尔法·罗密欧双车退赛系不同冷却问题 阿尔法·罗密欧双车退赛系不同冷却问题
沃尔夫：“不可接受的”巴西大奖赛是我在F1最糟糕的周末
沃尔夫：“不可接受的”巴西大奖赛是我在F1最糟糕的周末 沃尔夫：“不可接受的”巴西大奖赛是我在F1最糟糕的周末
阿隆索原以为被佩雷兹超过后领奖台不翼而飞
阿隆索原以为被佩雷兹超过后领奖台不翼而飞 阿隆索原以为被佩雷兹超过后领奖台不翼而飞
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.