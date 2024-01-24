AphlaTauri正式更名并将于2月8日在拉斯维加斯发布新车

红牛在2006年收购了米纳尔迪后成了旗下第二支车队，当时取名为Toro Rosso，以米纳尔迪在意大利的费恩萨为基地，长期为“一队”输送年轻车手。

与红牛一起缔造两个辉煌时代的赛巴斯蒂安·维特尔和马克斯·维斯塔潘早期都在“二队”效力，而现役车手中除了现在的丹尼尔·里卡多和角田裕毅之外，卡洛斯·塞恩斯、皮埃尔·加斯利、亚历山大·阿尔本也都曾在费恩萨基地接受锻炼。

2020年红牛将“二队”改名为AlphaTauri以便宣传这个诞生不久的服饰品牌。同年，加斯利在蒙扎赢得了一场惊人的胜利，也是费恩萨团队自2008年维特尔在同一条赛道获胜后，车队历史上的第二个分站冠军。

全年年末，红牛公司再次做出战略性调整，这次不仅再次改变车队的身份，而且首次出售了冠名权。不仅如此，Visa成为红牛旗下两支车队的全球赞助商，所以其标识也将出现在2024赛季维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹的RB20赛车以及两支车队的F1学院参赛车辆上。

此前，红牛的确考虑过让该车队用“Racing Bulls”的名字参赛，甚至去年年底国际汽联发布的2024赛季F1参赛名单上，其底盘名也别列为“RB”，但之后确认了新的冠名方案。据悉费恩萨内部以“VCARB”的首字母缩写自称，这可能成为最终的底盘名。

2023赛季尾声阶段依靠有效的赛车升级，费恩萨团队在最后五场比赛里获得20分并跃居年度第八。不过，从2006年起担任领队一职的奥地利人弗朗茨·托斯特在上赛季结束后退休。法拉利原技术总监劳伦特·马基斯将成为他的接任者，并且将与担任CEO的国际汽联原重要人物皮特·拜尔合作带领车队比赛。