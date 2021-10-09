安德雷蒂或即将收购阿尔法·罗密欧F1车队

此前数周，外界一直猜测这家美国公司正在寻找进入F1的潜在机会。根据知情人士透露，其与阿尔法·罗密欧所有者的谈判目前已进入非常深入的阶段。

由于Andretti Autosport的所有者，前F1车手迈克尔·安德雷蒂一直渴望在自己的车队组合中增加一支F1大奖赛车队，有迹象表明收购或将在几周内达成。

然而据了解，在2016年被瑞士投资公司Longbow Finance收购后，目前瑞士车队的拥有者Islero投资公司还未对车队的未来做出最终定夺。

如果收购成功，意味Andretti Autosport将进一步扩大其赛事版图。目前，该公司已经参加的赛事包括印地赛车、IMS、电动方程式锦标赛、澳大利亚超级房车赛以及全电动越野系列赛等。

阿尔法·罗密欧车队方面拒绝对目前的情况发表评论。车队领队弗雷德·瓦瑟尔在土耳其大奖赛期间明确表示，他个人不会参与任何关于车队所有权的讨论。

“我什么也不能说，因为老实说，这不在我的职责范围内，”他表示，“我是首席执行官和车队领队，这类讨论不该是和我，而是和股东们进行的。我们有太多的谣言，所以你应该向公司的股东们提出这个问题。”

有消息称，安德雷蒂之所以被F1吸引，是因为从2022年开始，车队将随着新规则的引入迎来更公平的竞争环境，制造商和客户车队之间也将拥有继续合作的可能性。

虽然安德雷蒂过去曾表示，只有当他能够驾驶一辆客户车时，他才有兴趣加入F1，但在Liberty Media的努力下引入的预算帽对于这项运动所产生的影响，让他有理由相信，现在正是进入F1的绝佳时机。

阿尔法·罗密欧与法拉利有着密切的关系，并已在近期延续了二者的长期合作关系，为车队在未来几年的发展提供了公平、安全的保障。

Michael Andretti Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

而无论安德雷蒂以何种方式接手阿尔法·罗密欧，都将为印地赛事的佼佼者Colton Herta打开一扇“大门”。如果他能获得足够的F1超级驾照积分，那么从长远来看，进入F1或也将指日可待。

今年Herta的表现给Andretti Autosport留下了深刻的印象。他已在五月签署了一份将长期效力于车队的合同。

同时任何在2023年或之后进入F1的举动，或也能帮助安德雷蒂的Indy Lights系列赛冠军Kyle Kirkwood有机会成为其印地车队的全职车手。目前美国小将的未来还尚未有定论。

翻译/小飞侠