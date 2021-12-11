不过他的职业生涯包括在拉力赛、超级跑车和F1方面取得的胜利，以及在赛车管理机构主席位置上连任三届，不可能就此离开这项运动。

然而，意大利《晚邮报》周三的一篇报道中指出，托德在未来几年中可能的工作重点是：只要12月17日FIA继任者宣布，他将作为超级顾问类型的角色惊人回归法拉利。这件事暗示了托德与法拉利主席约翰·艾尔坎一直就他以顾问的角色重回老东家的想法保持接触。几日前，托德现身马拉内罗表示对FIA推动的第二届“女孩上赛道——新秀”倡议的支持，这也许不是一个巧合。

托德以任何形式回归法拉利，都将把这支车队与过去的辉煌重新连接起来，在1993年到2009年期间，法国人在任期内先后以领队和CEO的身份带领车队一共拿下14次车手和车队总冠军。

托德承担的角色，将让艾尔坎能够把一些车队管理上的政治性功能下放给他，比如讨论2026年的规则变化问题，托德将不会代替车队领队马蒂亚·比诺托的任何职责。事实上，这能帮助比诺托更好地专注在提高即时成绩上，因为车队计划在2022年重回夺冠赛道。

Jean Todt, Ferrari Sporting Director Photo by: Sutton Images

值得注意的是，艾尔坎没有考虑让托德接替去年离开的路易斯·卡米莱里成为法拉利CEO，也许是感到75岁的年纪已不适合在汽车转向电动的微妙阶段去领导品牌的未来。不论如何，现在托德即将担任的角色已经不同了，他将在马拉内罗组织构架中承担更外部而且更政治性相关的角色，在这一时期获得制订2026年引擎规则变化的正确结果至关重要。

那些赞成托德回归马拉内罗的人认为，法国人对赛车世界有着巨大的政治影响力，对这项运动的运作方式也有着广泛丰富的经验知识。我们别忘了，他与现任F1 CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利之间友谊，后者当年正是接替他成为法拉利车队领队。此外，托德的儿子尼古拉斯是夏尔·勒克莱尔的经纪人。

有些人把托德可能即将在法拉利担任的角色和已故的尼基·劳达在职业生涯中曾经两次担任过的角色相比：一次在马拉内罗、一次在梅赛德斯。第一次是在1990年代早期，于法拉利重建时期担任卢卡·迪·蒙特泽莫罗的左右手。当时托德正从1993年开始开启自己的领导生涯。在那一时期，劳达没有运作方面的职责，这个方案最终被证明失败了。不过之后劳达在梅赛德斯的经历就截然不同。他被任命为F1车队的非执行主席，是托托·沃尔夫出色的左右手，他的贡献被充分保障因为团队给了他股权。

不过托德能够为法拉利带来足够证明自己值得回归的价值吗？那些对此表示摇头的人认为，法拉利已经走过了托德时代并发展向前，把这样一位前老板召回来没有什么意义。不过归根到底，让托德重回法拉利的决定有没有意义将只有艾尔坎知道。