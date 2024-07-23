Alpine与梅赛德斯接近达成引擎协议并且可能从2025年起开展合作

Alpine F1车队接近同梅赛德斯达成包括引擎、变速箱和悬挂在内的技术合作协议，并且甚至可能在2025年开启合作。

这家高级管理层对于继续在自家动力单元上投资数亿美元成本所能带来的收益存有质疑，这家法国制造商一直在衡量放弃其自己的雷诺厂商引擎。

而且随着竞争对手奥迪近期宣布，其已经与雷诺目前的燃料和润滑油供应商BP和嘉实多达成独家技术合作伙伴关系，对于雷诺厂商动力单元项目未来的疑云加重

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据悉，Alpine新上任的F1顾问弗拉维奥·布里亚托雷坚定地倡导签订客户引擎协议对车队最有利，并且已经向其他制造商试探过是否有兴趣达成协议。但目前商讨的对象已经缩减到只剩梅赛德斯。Motorsport.com了解到双方之间的谈判已进入后期阶段，匈牙利大奖赛周末期间，布里亚托雷被看到多次出入德国汽车制造商的休息区。

虽然最终合同尚未签署，但高层消息源暗示，协议的大纲条款已在原则上达成一致，目前只需要整理具体细节。不过，进入下一阶段的流程可能仍需要数周时间，甚至可能持续更久。

可以理解的是，双方所研究的合作模式将类似于阿斯顿·马丁当前拥有的服务，即除了采用梅赛德斯客户引擎外，还有其竞争对手目前的后悬挂和变速箱——这实际上意味着两支车队的赛车后端几乎相同。

Alpine和梅赛德斯之间的磋商主要围绕着从2026年开始的协议，届时F1将启用更加依赖电能的新涡轮混合动力单元。

Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

然而，有消息显示，如果交易达成足够早，双方甚至有可能在2025年就开启合作。

鉴于目前Alpine已经在研发其2025年赛车，为下赛季更换引擎将意味着车队要为赛车安装付出额外的劳动。但改用梅赛德斯可能会带来立竿见影的竞争力提升，因为外界普遍认为雷诺动力单元的动力不如其对手。

任何潜在协议达成的时机也将取决于雷诺选择如何安置在其维里-沙蒂永F1引擎工厂内的员工。如果未来几个月有变化发生，那里的工程师则需要被安排到该品牌旗下的其他工作。

梅赛德斯和Alpine都未对此事发表评论。但最近梅赛德斯老板托托·沃尔夫明确表示，他对客户引擎协议持开放态度。

“这是一个复杂的情况，因为纯粹从当前学习的角度来说，我们喜欢以另一支车队取代阿斯顿·马丁的想法，”沃尔夫在英国大奖赛前表示。

“我认为从一个企业的角度来说，我们生产的动力单元越多，在加速某些开发或提升可靠性方面就越有利。这仅限于交换意见和进行探索性讨论。”

“Alpine需要做出决定，他们是否想继续他们的F1引擎项目。只有当他们做出这一战略决定时，我们才会深入研究我们的协议。但我们的态度是开放的，这就是我们告诉他们的。”

翻译/小飞侠