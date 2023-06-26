Alpine F1车队出售2亿欧元股份，新投资者包括莱恩·雷诺兹

本周一，估值9亿美元的Alpine车队的母公司雷诺集团宣布，已经将车队的24%股份出售给了包括Otro Capital、RedBird Capital Partners和Maximum Effort Investments在内的联合投资人。

其中，RedBird作为总部在美国的投资公司，旗下芬威体育集团（Fenway Sports Group）拥有美国职业棒球队波士顿红袜、英超球队利物浦。去年8月，BedBird以12亿欧元注资意甲AC米兰，另外还持有法甲图卢兹的股份。

Maximum Effort 由雷诺兹和另一位美国演员罗伯·迈克艾亨尼主导，拥有英格兰第四级联赛球队雷克斯汉姆。本次收购中，同为演员的迈克尔·B·乔丹也作为共同投资人加入。

Alpine在2022赛季获得年度第四，当阿斯顿·马丁在本赛季冲出中游集团后，法国车队正在为年度第五进行争夺。雷诺集团相信这次收购，将借助投资集团在体育产业方面的资源，在媒体、赞助、票务、接待、商业权利管理、许可和商品销售战略等领域提升车队的价值。

雷诺集团在三年前调整整体战略后，其厂商车队从2021赛季起以跑车品牌Alpine的名字参加F1世界锦标赛，并且提出了”100场比赛计划”，旨在重返顶级行列。不过，法国企业强调本次投资仅涉及位于英格兰恩斯顿的底盘总部，与位于法国维里的引擎总部没有关系。