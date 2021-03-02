Alpine首款F1赛车A521亮相
By: Frankie Mao
2021年以全新形象示人的Alpine F1车队为A521赛车揭幕，正式开启该法国制造商参与赛车运动的新时代，同时确认周冠宇继续担任官方试车手。
Alpine A521
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A521是Alpine作为雷诺集团赛车事业新载体之后的第一款赛车，启用了该法国跑车标志性的蓝色为主题色。在侧身引擎盖后侧位置，配以法国国旗的蓝白红色块并搭配大写的“A”，同时鼻翼和尾翼端板外侧也贴上了法国国旗色。
虽然雷诺把赛车运动的接力棒交给了Alpine，但是其名字没有完全从F1消失。A521赛车的引擎盖上印有“RENAULT E-TECH”，用来推广法国制造商的电动化品牌。
两届世界冠军费尔南多·阿隆索在阔别F1赛场两年之后回归，第三次为法国集团旗下的厂商车队效力，并且将搭档法国年轻车手埃斯特班·奥康。但是，这位西班牙老将由于不久前在瑞士骑行训练时遭遇车祸受伤，接手了上颚整形手术后正处于恢复期，无法亲临发布会现场。
本次季前发布会上，Alpine宣布了俄罗斯人德尼尔·科维亚特将出任替补车手，同时连续第二年任命中国车手周冠宇为官方试车手。
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