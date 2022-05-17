Alpine预计在英国大奖赛前后决定阿隆索/皮亚斯特里未来

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目前法国汽车制造商已经与埃斯特班·奥康签订了一份长期合同，但还尚未决定从2023年起谁将与这位法国小将搭档。

尽管阿隆索的合同将在今年年底到期，但在强势回归之后，西班牙人似乎非常渴望进一步延续自己的F1职业生涯。本赛季，这位两届世界冠军的速度令人极为印象深刻，尽管运气不佳让他错失了几次收获可观积分的良机。

皮亚斯特里目前则是Alpine的预备车手。身为F3和F2总冠军的澳大利亚人拥有一份非常亮眼的青年职业生涯履历。为了让这位天赋异禀小将的职业生涯保持动力，他必须在明年重返赛场。因此Alpine必须决定如何才能更好地推动事情发展。

如果车队选择留下阿隆索，那么一个被广泛建议的选项就是将皮亚斯特里租借到另一支车队，例如被认为是热门选择的威廉姆斯。

当被Motorsport.com问及何时会在这方面做出决定时，Alpine领队奥特马·萨弗诺尔透露最有可能的节点是在7月中旬。

“我们还没有想清楚，因为现在还为时过早，”他表示，“但在银石，我们可能会对此展开讨论。”

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

根据外界近期的猜测，由于尼古拉斯·拉蒂菲一直难以在速度上跟上队友亚历山大·阿尔本，威廉姆斯甚至可能考虑在季中的时候将其替换。有传言称皮亚斯特里或有望在赛季结束前取代加拿大人。

然而，萨弗诺尔确表示，车队还尚未就这方面进行过任何讨论，但也表示他愿意为澳大利亚人寻找一切机会，以帮助他积累更多的里程数。

“我还没有深入考虑过这个问题，”罗马尼亚人表示，“我不知道威廉姆斯发生了什么，但我听说了一些谣言。之前当迈凯伦对我们说，‘嘿，我们可以雇佣他（皮亚斯特里）做预备车手吗?’，我们答应了。”

“这样做的原因是他能得到更多的驾驶机会，而不是置身驾驶舱外，这对他来说更为有利。所以我们会从战略上考虑这一点。但就威廉姆斯的情况而言，我并不知情。”

翻译/小飞侠