Alpine车队将在下月发布A521赛车

雷诺集团在去年9月宣布对内部资源进行重组，其中所有运动项目将以Alpine品牌的商标出现，包括对其厂商F1车队的重新命名。

北京时间今天（1月14日）下午，雷诺集团召开了未来战略发布会，正式宣布该计划投入实施。发布会现场，法国公司展示了临时的2021年赛车涂装：黑色的底色上，在车身和引擎盖侧面以红蓝白三色构成Alpine的徽章，同时在鼻翼和尾翼端板上配有与法国国旗相同的三色条纹——而且与英国国旗上的颜色相同。

随着车队名字的更改，赛车底盘也将采用新的命名方式，以大写的英文字母“A”开头，A500代表其F1项目，同时加入今年的年份，由此构成“A521”。

2021赛季，Alpine将由回归的两届世界冠军得主费尔南多·阿隆索，搭档埃斯特班·奥康出战。与此同时，随着西里尔·阿比特博尔的离开，现任执行总监马辛·巴德科沃斯基据信将出任恩斯顿基地的负责人，而铃木前MotoGP项目主管达维德·布里维奥将出任车队CEO职务。

根据雷诺宣布的新战略，未来将与路特斯合力打造全电动跑车，双方将通过共享资源、专业技能以及设施，“在EV跑车的联合工程、设计和开发方面进行全面的可行性研究”。

不仅如此，雷诺提出了未来的Alpine民用车全面电动化的目标，而且明确将借鉴F1车队的技术和经验。同时在经济方面，法国集团旨在到2025年，Alpine所涉及的包括F1在内的所有业务都能实现盈利。