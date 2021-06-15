Alpine仍在探寻正赛速度匮乏的原因所在

本赛季这支总部位于恩斯顿的车队陷入了一场异常激烈的中游集团大战。然而车队并没有设法将周六的强劲表现转化为实实在在的积分。

目前Alpine在车队积分榜上以25分排名第七。法国车队必须拿出更好的表现，避免被领先的阿斯顿·马丁和AlphaTauri进一步甩开。

而取得更多积分的关键在于提升周日正赛的车速。但在最近的几场比赛中，费尔南多·阿隆索和埃斯特班·奥康多都为车速所拖累。

对此Alpine车队执行董事马辛·巴德科沃斯基示，车队正在努力寻找A521的弱点，特别是找出解决周日正赛困境的办法。

巴德科沃斯基在法国大奖赛前说道： “我们要做的是了解我们车速匮乏的原因，这是我们目前正在积极调查的事情。很明显，我们的车在排位赛中能拿出好的表现，但在一些赛道上，我们似乎无法在比赛条件下复制这样良好的车速。“

“这正是我们在锦标赛中取得更多积分所需要的。我们希望到目前为止的研究结果，能帮助我们在法国这条更传统的F1赛道上取得一个好成绩。“

同时巴德科沃斯基表示，尽管阿隆索在巴库取得了令人鼓舞的第六名，但不应该忽视的一个事实是，这一结果很大程度上要归功于西班牙人在比赛重启时往前冲。

在谈及最近一场比赛时，巴德科沃斯基表示：“总的来说，直到周日，那都是一个令人鼓舞的周末。在周五和周六，我们的速度是比较有竞争力的。在经历了一场满是黄旗和红旗的排位赛后，我们的一辆车进入了Q3。”

“然而令人失望的是埃斯特班由于可靠性的问题早早退出了比赛。而且不幸的是我们的比赛车速不够强劲，无法让费尔南多在比赛中争夺好的名次。他花了很大的力气才在最后两圈保住了第六的位置。”

Alpine车队将在保罗·里卡德对赛车进行一系列细微的调整，并已经根据更严格的“可变空气动力学”测试对尾翼进行了修改。

鉴于车队迫切希望提升表现，以及法国大奖赛带来的额外压力，奥康很清楚地知道车队为获得一个完美周末所付出的巨大努力。

“我相信车队的每个人都渴望在本土呈现一场精彩的比赛，我们将为实现这个目标而努力，”法国小将表示。

翻译/小飞侠

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