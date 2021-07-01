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Formula 1 新闻

Alpine赞赏阿隆索没有因糟糕的赛季开局而发泄情绪

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Alpine车队运动总监阿兰·佩尔马尼赞扬了复出后的费尔南多·阿隆索勇于为艰难的赛季开局承担起责任的做法，而非“乱发脾气或宣泄情绪”。

Alpine赞赏阿隆索没有因糟糕的赛季开局而发泄情绪

在离开F1两个赛季后，两届世界冠军阿隆索于2021年回归，与来自恩斯顿的Alpine车队开始他的第三段征程。

赛季初，西班牙人一直未能找到状态，在前五场比赛中仅两场拿分，排位赛的表现甚至不及队友埃斯特班·奥康。但在最近的三场比赛中，他的表现有所反弹，不仅接连拿积分，还凭借巴库的第六创造了自己自2018年澳大利亚站以来的最佳成绩。

阿隆索坦率地表示，在离开这项运动那么久后，自己需要更多的时间来重新适应F1的生活，并将赛季初成绩不理想的原因归咎在了自己身上。

阿隆索的担当也令佩尔马尼赞赏有加。他表示，西班牙人从未因为挫败而宣泄情绪，并在提升速度的过程中展现出了十足的责任感。

 “我认为这个过程就像F1中的任何事情一样，没有什么灵丹妙药，无非是找到下压力，找到动力，找到车手的位置，” 佩尔马尼表示，“这项工作很艰苦，他相当的努力，在备战新赛季时亦是如此。毫无疑问，这是一个糟糕的开局，我们有点儿挣扎，但他没有因此发脾气，而是从自己身上找原因。”

“他从来没有责怪过赛车或车队。他说，‘是我的问题，我需要改进，我必须这么做，我需要变得更快。’这点他在办公室和新闻发布会上都说过。说句公道话，他就是这么做的。我认为他还没有完成这个过程。他还在努力，还在和他周围的伙计们一起建设他的团队，并且干的很出色。”

在上周末的施蒂利亚大奖赛中，阿隆索率领车队进入了Q3，并在正赛中以第九名带回了两个积分。而在Q1便被淘汰的奥康最终仅获得第十四。

Q2结束时，阿隆索不仅在车队无线电中直呼自己的飞驰圈“棒极了”，同时还补充道：“无论在什么位置，我都很享受。”此前他也曾表示自己比预期的更享受F1复出。

佩尔马尼透露，他在排位赛后与阿隆索谈到了无线电广播，并强调了它在激励和提升整个Alpine团队积极性方面发挥的重要作用。

 “后来我对他说，不要小看车队无线电的意义，恩斯顿和维里的每个人都能听到，” 佩尔马尼说道，“能够听到车手完成自己相当满意的一圈，并且从字里行间感受到他的斗志昂扬。这能让大家数周的勤劳工作和付出都变得值得。一切都很顺利。”

翻译/小飞侠

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