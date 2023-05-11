Alpine计划招人、投资和新模拟器
Alpine透露车队已有计划为空气动力学部门招兵买马，增加新的投资并购买一个新的模拟器，希望能够重振车队在F1的表现。
在因2023赛季初表现令人失望而遭到了公司CEO劳伦特·罗西的严厉批评后，法国车队明确表示将积极采取行动扭转局面。领队奥马尔·萨弗瑙尔称若干动议正在进行，以帮助车队取得进步，其中一部分已在落实中，另一些处在规划阶段。
首先是一个最先进的模拟器，项目已经获得批准，应该于2025年投入使用。车队同时也聘用了一名新的模拟器部门负责人。萨弗瑙尔表示Alpine目前使用的模拟器已经用了20年左右，是十年前从迈凯伦买的，现在实在是太老了。
说到此举的作用，他表示：“如果你拥有一个完美的模拟器或者说近乎完美的模拟器，那你就能很大程度上因地制宜以最佳状态开启一个比赛周末。我们雇了专家帮助我们得到更精准的赛道模拟，如果你能在抵达赛道之前完成所有这些工作，你就能更接近自己将得到的名次。”
Pierre Gasly, Alpine A523
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
气动助推
自从母公司雷诺于2016年重新接管恩斯顿的运营工作，Alpine就一直在扩充自己的队伍，不过依然没有达到满员运转。萨弗瑙尔认为阿斯顿·马丁的例子显示了可行性，后者雇了大量梅赛德斯和红牛的人员，来加快自己的发展进程。
Alpine评估了自己需要在哪些方面做出提升释放潜力，车队目前正在寻找资深空气动力专家。
“你想要加快进程，”萨弗瑙尔提到从顶级车队雇人，“红牛的空气动力部门有50个人，不是一个人。不过这50个人的领导，他拥有所有的想法。所以，当你换掉这个人，这些知识都在他的大脑里。“
”不过之后如果你拥有了这些，你还是需要那底下的50个人去继续完成开发，因为你一个时间只能突破一个点。所以我说红牛大概有50个人。我们是38人，希望能够增加到45人。所以，我们有7到8个资深空气动力专家的空缺。我们有这些位置。”
Alpine F1 Team nose detail
投资动力
虽然雷诺依然在资金上全力支持F1车队，最近几周有传言表示也许会有新的来自外部的投资。
迈阿密大奖赛期间，美国汽车零售商AutoNation官宣赞助Alpine车队后，关于它将成为车队股东的传言愈演愈烈。据说这次一次性的合作也许是为买入股份打前哨，Alpine CEO劳伦特·罗西、雷诺CEO卢卡·德·梅奥上周末双双出现在AutoNation主场迈阿密上也不是一个巧合。
萨弗瑙尔没有确认双方已经签订股份协议，不过强烈暗示了事情正朝着这个方向发展。
“我没有直接参与入股的事宜，不过我想事情发生的时候，或者如果它发生的话，会官宣的，”他表示，“好的是有人感兴趣。而且我肯定如果得到注资，我们会对基础设施进行升级。”
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