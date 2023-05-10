Alpine老板怒批其F1车队表现时而“业余”
Alpine首席执行官劳伦特·罗西在迈阿密大奖赛之前批评他的F1车队本赛季的表现是“不可接受的”，有时是“业余的”。
迈阿密大奖赛中，Alpine本赛季第二次双积分完赛。然而，由于车队在赛季开始后面临巨大挑战，前四场比赛只得了8分并在制造者锦标赛积分榜上排名第六，罗西对车队的表现相当满意。
在皮埃尔·加斯利获得第五位发车资格的迈阿密大奖赛排位赛之前，罗西在接受法国频道Canal+采访时表示批评了车队本赛季迄今的表现。
“这令人失望，实际上很糟糕，”他说。“今年以有缺陷的表现和有缺陷的成绩开始。很明显，我们在积分榜上的位置和我们所投入的资源不成比，而且我们离今年的最终目标有相当远的距离——事实上非常远。”
“我注意到指出，不仅在比赛中明显缺乏表现和严谨性，而且潜在精神也达不到这支车队过去的标准。”
Laurent Rossi, Alpine CEO
Photo by: Erik Junius
Alpine在巴库遭遇了今年最困难的大奖赛，因为它在练习、排位赛和大奖赛中经历了一连串的问题，错失了积分。
但罗西说，另一个低谷的时刻是巴林的赛季揭幕战，因为埃斯特班·奥康受到了三重处罚——在发车时赛车偏离了发车格、车队在他进站接受处罚时违规触碰到了赛车，然后在维修站内超速——而黯然失色。
罗西补充说：“我不喜欢第一场大奖赛，因为非常——我很抱歉这么说——业余水平，这导致了不正确的结果。这很平庸，很糟糕。巴库的上一场比赛与巴林大奖赛非常相似。这是不可被接受的。”
罗西说，虽然犯错是F1的组成部分，但他说不允许的是重复错误。
“犯错是允许的——这是基础原则，你从错误中学习。但你确实（需要）学习，当你犯了两次同样的错误时，这意味着你没有吸取教训，你没有承担责任。这是不能接受的。”
翻译/Holiday
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