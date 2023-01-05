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Formula 1 新闻

Alpine确认2月16日发布2023年赛车A523

Alpine F1车队将于2月16日在英国伦敦发布2023年新赛车A523。

Alpine确认2月16日发布2023年赛车A523
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F1车队已经结束了圣诞和元旦假期。Alpine成为第四支确定参加今年世界锦标赛的赛车揭幕时间的车队，将在伦敦举行一场发布活动。

Alpine在2022赛季击败迈凯伦，获得了制造商年度第四名。法国车队致力于在此基础上，进一步提高竞争力。但是，去年该车队在赛道下卷入了与奥斯卡·皮亚斯特雷的合约纠纷，而澳大利亚年轻车手最终加盟迈凯伦。同时，代表车队比赛了两年的费尔南多·阿隆索，也将在今年为阿斯顿·马丁效力。

为了填补空缺，Alpine成功从AlphaTauri签下了法国车手皮埃尔·加斯利，与即将第四年为车队参赛的埃斯特班·奥康组成全法国阵容。这对年龄相仿的法国组合都拥有一场大奖赛胜利，并且从小到大颇有“历史”。

2023年已知新车发布日期：

车队 日期/地点 车名
AlphaTauri 2月11日/美国纽约 AT04
阿斯顿·马丁 2月13日/英国银石 AMR23
法拉利 2月14日 待定
Alpine 2月16日/英国伦敦 A523
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