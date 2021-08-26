Alpine确认阿隆索2022年留在车队

事实上，去年夏天阿隆索与雷诺签约时，协议就是“1+1”的形式。如今，2021赛季下半赛季在斯帕启动之前，作为法国集团全新的赛车事业品牌，Alpine宣布了双方合作的延续。

“我非常高兴确认与Alpine F1车队的合同延续到2022年，”阿隆索表示。“我回到车队时，感觉回家了，受到了热烈的欢迎。很荣幸再次与Enstone和Viry-Charillon的优秀人才们共事。“

”这个赛季对大家都很微妙，但我们表现出了车队的进步，匈牙利的成绩就是最好的例子。我们希望在本赛季余下时间里创造更多积极的回忆，但关键是明年F1启用新规则开始。我非常支持这项运动需要水平接近的竞争环境和改变。2022年就是这么一个大好的机会。我期待着在今年余下时间以及2022年与埃斯特班一起为Alpine比赛。“

夏休期前的匈牙利大奖赛中，阿隆索取得了他重返F1后的最佳成绩第四名。不过，他在比赛最后阶段里奋力防守了刘易斯·汉密尔顿近十圈，为混乱的开局后意外领跑的Alpine队友奥康获得胜利，立下汗马功劳。这是雷诺集团2016年以厂商车队身份重新参加F1以来，第一次赢得比赛胜利，也是奥康个人职业生涯里第一次在大奖赛获胜。

当前的制造商年度积分榜上，Alpine排名第五。不过车队已经将注意力转移到了2022年规则改革的准备中。法国车队相信阿隆索与奥康是自己的“完美”组合，并且西班牙人的经验将对新车研发带来举足轻重的作用。

“我们非常高兴地确认费尔南多将在下赛季与埃斯特班继续搭档，”Alpine CEO劳伦特·罗西表示。“对我们来说，这是完美的车手阵容，是发车区最强的阵容之一。它极具互补性，兼具原始的天赋和速度，以及毫无瑕疵的团队精神，为我们在匈牙利带来了（Alpine品牌）的第一场胜利。“

“费尔南多自从今年年初回归这项运动以来，让我们所有人非常佩服。参与并见证了他对于发挥出车队全部能耐的奉献精神、团队合作和专注，让人难以置信。”

“我相信在我们进入2022年底盘和动力单元的最后研发和优化阶段之际，费尔南多的见解和经验将让我们受益匪浅。他与我们一样渴望成功，并且倾尽全力把这种渴望变为表现力。“

阿隆索早在2005和2006年与当时的雷诺F1车队连续两年夺得世界冠军，但自那以后，他每每冲击锦标赛冠军都没能坚持到最后。此次回归，西班牙人仍然带着对第三个世界冠军的渴望，希望2022年规则改革能够打破梅混合动力时代以来赛德斯统治的格局。

值得一提的是，上个月底度过40岁生日的阿隆索已经在F1参加了322场比赛，在场数上仅次于基米·莱科宁。

在离开F1的2019和2020年里，阿隆索第二次与丰田车队一起在勒芒24小时夺冠。同时，他个人获得了戴通纳24小时的胜利，但是两次参加Indy500都未能实现获胜的目标。而去年年初，他首次参加了达喀尔拉力赛，并且以第13名完赛。

虽然阿隆索的留队在预料之中，但这也意味着，隶属于Alpine学员、目前F2积分榜排名第二的中国车手周冠宇，如果想在2022年走上大奖赛发车区，只能在其他车队寻找机会。