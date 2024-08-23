Alpine提拔杜恩在2025年搭档加斯利比赛

Alpine确认提拔杰克·杜恩为2025赛季的正式车手，搭档皮埃尔·加斯利参加比赛。

自从确定埃斯特班·奥康将离开车队之后，法国制造商一直在评估下赛季加斯利的队友人选。弗拉维奥·布里亚托雷出任F1顾问之后，曾经试图“截胡”卡洛斯·塞恩斯，但西班牙人最终决定加入威廉姆斯。

夏休之前的比利时大奖赛之后，Alpine宣布车队领队的更换，由初级赛车队Hitech领队奥利弗·欧克斯接替布鲁诺·法明。

下半赛季的第一场比赛之前，法国车队做出决定，任命两年来担任替补车手的杜恩。作为法国车队旗下学院的成员，这位澳大利亚车手去年获得了F2年度第三，并且进行了多次驾驶新旧F1赛车的测试。他也成为第一位Alpine从学院（包括先前的雷诺学院）中提拔上位的年轻车手。

“我很高兴能在2025年晋升为Alpine F1车队的全职车手，”杜恩表示。“我非常感谢车队高层对我的信任和信心。未来还有很多工作要准备，我会尽最大努力吸收更多的信息和知识，为晋升做好准备。”

“我非常高兴成为Alpine学院第一位获得比赛席位的毕业生，我非常感谢一路上支持我、使之成为现实的人。这是一个激动人心的时刻，对我的家庭来说是值得骄傲的一天，我期待付出一切，在幕后努力工作。”

杜恩是五届摩托车500CC世界冠军迈克尔·杜恩的儿子，他曾在2019年代表欧克斯的Hitech参加F3亚洲锦标赛。

此前哈斯任命奥利弗·比尔曼在2025年比赛，随着杜恩将在Alpine上位，如果梅赛德斯确定提拔安德雷亚·基米·安东内利，下赛季将有三位新秀车手。而法国车队的决定，在很大程度上意味着周冠宇明年留在发车区的最大机会，将是继续为索伯比赛。可以理解的是，他将与现队友瓦尔特利·博塔斯竞争成为尼科·霍肯博格的队友。此前，周冠宇与Alpine进行了洽谈，但布里亚托雷的到来起到了巨大影响。