Alpine打赢听证会，阿隆索的奥斯汀第七名失而复得

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上周日美国大奖赛结束后，哈斯车队对第七名完赛的阿隆索赛车的安全车进行了投诉，认为他的右侧后视镜在比赛中松动后脱落，是不安全的行为，但赛会没有在比赛中向他发出黑橙旗帜。

当值赛会干事小组在接受投诉后进行调查，裁定Alpine赛车违规，对其开出进站停10秒罚单，即赛后加时30秒。这让阿隆索从第七名滑落到第15名。但是，法国车队立即提出了抗议。

抵达墨西哥之后，国际汽联先对Alpine的上诉进行听证，但认定其程序不符合规则，因此最初否决了抗议。但是法国车队很快申请对哈斯最初投诉的有效性进行重申，他们的理由是“直到比赛当天20:53，车队在知道最初的抗议是在常规30分钟期限之后提出的”。

同时，Alpine方面据理力争，称直到上周日晚上在奥斯汀举行的听证会上，他们才得知哈斯已经被赛事控制中心告知他们可以那么做，因此这又成为一个新的重要证据。而且，法国车队辩解称，哈斯在奥斯汀并非像赛会干事原先说的“‘不可’遵守该期限”，并且引用了“牛津词典将‘不可能’定义为‘不可能发生或实现的事情’，并将其称为‘非常高的标准’”，而“赛会干事办公室离哈斯的维修区区域只有几百米远”。

本周四晚上国际汽联再次举行了另一次听证会。在听证会上，赛会干事认识到哈斯在奥斯汀原本可以在30分钟期限内递交手写的抗议书，因此这不构成了所谓的不可能达到规则要求。这意味着美国车队最初的抗议不可被接受，因此无效，而阿隆索重新获得了第七名。

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Photo by: Erik Junius

Alpine在积分失而复得后发表声明称其“感谢国际汽联赛会干事召开会议，并就涉及上周末美国大奖赛的14号车的问题达成了积极的结论。车队欢迎上述赛会干事做出的决定，据此14号车恢复了其第七名的成绩和比赛中的6分。我们期待着继续与国际汽联合作，以确保赛车的观赏性保持最高的质量。”

阿隆索在墨西哥的听证会之前接受采访时表示，他认为如果国际汽联认为损坏的赛车不安全，那么将迫使 "50、60、70%"的赛车退赛，那将给F1带来一个 "巨大的问题"。

不过，作为这次事件最终裁决的一部分，赛会干事表示，他们对阿隆索在后视镜松动并最终脱落的情况下被允许留在赛道上感到忧虑，并 “强烈建议制定程序来监测此类事项”，并通过无线电呼叫或以黑橙旗通知车队。