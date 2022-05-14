Alpine寻求与国际汽联磋商阿隆索的“完全不公正”处罚

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在上周末的迈阿密赛后，赛会干事认定比赛尾声，阿隆索在14号弯通过意外切弯获得了持久优势，从而开出了5秒的罚单。西班牙人也因此遗憾失去了第九的位置。

当时Alpine车手正跑在米克·舒马赫以及塞巴斯蒂安·维特尔等一票车手的前面，并在14号弯由于一次偶然的失误抄了近道，获得了短暂的时间优势。

尽管阿隆索在之后的直道上曾两度退让以试图交还获得的优势，但赛会干事仍对他的处理方式感到不满，并在赛后以获得“持久的优势”为由对他进行了罚时。5秒的处罚也使得阿隆索从第九名跌落至无缘积分的第11名。

而这一判罚也招来了阿隆索所在的Alpine车队老板的不满。因为在实施判罚前，国际汽联既没有给予车队交还更多时间的机会，也没有倾听车手对于自己行为的解释。

Alpine 车队领队奥特玛·萨福诺尔认为这种情况尤其不公平，因为显然车队和车手都无法确切地知道究竟要交还多少时间。

“我们需要在下一场大奖赛上与国际汽联谈谈，” 绍夫瑙尔表示，“我们需要明确这一点。我们需要一种方式来说清楚：‘看，你必须交还更多的时间。’”

F1规则明确指出，车手不得在任何驶离赛道的情况下获得优势。根据F1赛事总监涅尔斯·威蒂奇在赛季前发布的指导文件：“如果一辆赛车驶离赛道，车手可以重新回来，但必须是在安全的前提下，且不会获得任何持久的优势。根据比赛总监的绝对裁决，赛车手可能会被给予机会，交还他在驶离赛道时所获得的全部优势。”

例如，如果一位车手在一个减速弯或弯角抄了捷径，他的责任就是明确地归还他所获得的优势。这可能包括交还时间优势，或是把位置交还给后方的车手。

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

萨福诺尔表示，虽然车手很容易理解他们需要把冲出赛道时获得的位置还回去，但在名次没有变化的情况下，如何交还时间着实令人费解。

这就是为什么他认为阿隆索已经做了所有他认为必要的事情，包括在驾驶舱里举手示意，以及用无线电向车队通报了他所做的事情。如果对此不满意，国际汽联本应当联系车队，要求阿隆索放慢速度。

通过回顾数据可知，抄近路最多让阿隆索获得了约0.2至0.3秒的优势——他本可以轻而易举地交还这一时间。

萨福诺尔补充表示：“如果你离开赛道，获得优势，意味着你超过了你原本在你前面的车手，那么这很容易确定：你必须把位置还给他。但在这种情况下，所有人都在你身后，你怎么知道？”

“所以你需要获得反馈。我认为事后惩罚他是完全不公平的。那些人本就在他后面，完赛时也在他后面。那你为什么要惩罚他？就因为他略微领先？如果他略微领先，那就让他把那点优势还回去，但不要罚他5秒，因为他总共就领先了0.2、0.3或0.4秒。”

虽然国际汽联的立场是车队和车手有责任把时间交还，但萨福诺尔很清楚，有时这一F1运动的管理机构必须给出更明确的信息。

“如果能在比赛中就反馈我们，告诉我们没有交还足够多的时间，那就好了，”罗马尼亚人表示。“费尔南多一上主直道，就很明显地示意了两次。我不知道他是把所有的时间都交还了，还是大部分，但显然时间挺长。当他在驾驶的时候，他必须搞清楚：我是把时间都交还了，还是一部分？我交还的足够吗？“

同时萨福诺尔也对阿隆索的处罚尺度提出了质疑，因为其他一些事故——比如之后小舒马赫与维特尔相撞，并使得两人双双跌出积分区的事故，便被认定是合规的。

“很多时候，车手在进入发夹弯时会犯错误，”他表示，“摩纳哥就是其中之一。我的意思是，车手从隧道出来，然后在减速弯抄近道的情况不胜枚举。他们不是故意这么做的。只是推进得太猛了，那时比赛快结束了，轮胎不行了，刹车也不行了。“

”即使是像费尔南多这样的两届世界冠军也会犯错，所以得把时间还回去。然后他尽力去做了，接着就得到了那样的判罚。我只是觉得这是不合理的。我的意思是，米克·舒马赫没撞维特尔吗？当后者在一个积分位置，米克把他撞出了赛道，不是吗？好吧，那么维特尔或米克都被罚了多少时间？结果并无进一步的判罚。”

翻译/小飞侠