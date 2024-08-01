Alpine宣布新领队夏休后上任

Alpine F1车队宣布奥利弗·欧克斯出任领队，取代在比利时大奖赛期间卸任的布鲁诺·法明。

欧克斯将在夏休期结束后正式履职。这位英国人在2015年将原先的Hitech Racing重组为Hitech Grand Prix车队，从地区性F3级别比赛开始，逐渐开始参加包括F2和F3在内的系列赛。

这次任命意味着36岁的欧克斯成为了F1有史以来上任时次年轻的车队领队——最年轻的纪录仍由克里斯蒂安·霍纳保持，2005年他成为红牛领队时只有31岁。

“我非常感谢卢卡·德梅奥和弗拉维奥·布利亚托雷给我这个机会，以代表Alpine F1车队重新加入竞争行列，”欧克斯表示。“车队核心团队人才济济，资源丰富，我相信我们能够在本赛季剩余时间和更长的时间内共同取得巨大成就。我期待着夏休后开始工作。”

奥克斯将直接向雷诺集团首席执行官卢卡·德梅奥汇报工作。他也成为布利亚托雷担任Alpine F1顾问之后，这支法国制造商车队最大的高层人员调整。

2024赛季开始后Alpine遭遇大滑坡，前五场比赛一分不得，同时还有多位高级技术管理人员离职。不过此后，A524赛车状态有所回升，在摩纳哥拿到了赛季第一分。截止至比利时大奖赛结束，法国车队以11分排名制造商积分榜第八。

然而过去12个月里，Alpine已经两次更换领队。去年比利时大奖赛结束后，奥马尔·萨弗诺尔在仅仅任职18个月后，离开了恩斯顿基地。随后，长期负责动力单元事务的法明出任代理领队，并在本赛季开始前被“扶正”。但在比利时大奖赛周五的新闻发布会上，法国人宣布了自己将在周末结束后卸任。

与此同时，据信今年担任Alpine替补车手的杰克·杜恩非常接近2025赛季成为正式车手，接替在斯帕周末之前宣布下赛季转投哈斯的埃斯特班·奥康。作为五届500cc摩托车四届冠军迈克尔·杜恩的儿子，杰克·杜恩在2022年初离开红牛年轻车手项目后，加入了Alpine并开始担任替补角色，同年他代表Virtuosi车队在F2获得了年度第三名。自从加入Alpine之后，杜恩进行了多次旧赛车测试，并且在六个大奖赛周五第一节自由练习里出场。同时为法国车队在斯帕的倍耐力轮胎测试中驾驶赛车。

此前，这位澳大利亚车手就在争取下赛季Alpine的正式车手席位，但布利亚托雷到来后向卡洛斯·塞恩斯抛出橄榄枝，事其前景难以预料。不过，随着西班牙人与威廉姆斯签约，杜恩又迎来了机会。如果他果真上位，驾驶将为哈斯比赛的奥利弗·比尔曼，以及非常有可能得到梅赛德斯提拔的安德雷亚·安东内利，2025赛季将迎来三位新秀车手。

如果杜恩成为了Alpine的第一选择，对于周冠宇来说，下赛季继续参加F1的唯一可能性便是留在即将被奥迪全盘接受的索伯，但将面临与现任队友瓦尔特利·博塔斯的竞争。