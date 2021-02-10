Alpine学院公布2021年成员名单，周冠宇迎来“第三学期”

根据雷诺集团的最新策略，Alpine品牌从今年起全面承载其赛车运动的形象。除了车队更名为“Alpine F1车队”之外，其致力于培养年轻赛车手的项目也在第六个年头更名为“Alpine学院”。

2021届学员主要以去年的成员为主，即保留了周冠宇、克里斯蒂安·伦德嘉德、奥斯卡·皮亚斯特雷、凯奥·科莱特，同时第二次吸纳了法国车手维克托·马丁斯。

今年将是周冠宇在法国制造商“学院”的第三年，他将继续与UNI-Virtuosi车队一起参加F2新赛季。届时，他依然将面对与“校友”的内战，不过除了伦德嘉德之外，F3卫冕冠军皮亚斯特雷将迎来个人新秀赛季。丹麦人将继续效力ART，而澳大利亚人会加盟PREMA。

马丁斯曾在2018年加入法国车队的青年车手项目。凭借去年在雷诺方程式欧洲杯击败科莱特，他重新获得该学院的青睐。今年，他将与巴西车手一同晋升到F3锦标赛，而且一同加盟MP Motorsport。

“自2016年我们启动这个项目以来，学院进入了非常重要的阶段，”Alpine学院总监米亚·沙里兹曼表示。“理论上，今年我们有一个经验丰富的阵容，我们的车手在去年他们各自参加的系列赛里，取得了17场胜利和两个锦标赛冠军。”

去年周冠宇、伦德嘉德和皮亚斯特雷驾驶雷诺F1赛车进行了测试——周冠宇更是在F1阿布扎比测试中驾驶了R.S.20赛车。而本届Alpine学院的五名成员也将在分别参加F2、F3赛事的同时，参与F1车队的项目。

新任Alpine汽车CEO劳伦特·罗西对Alpine学院寄予期望，称其为“Alpine赛车宇宙的一部分”，并且重申“目标一直是培养和推动我们的年轻车手进入F1，与F1车队一起成为冠军，因此我们会继续坚定地力求实现这个目标”。

2020赛季，周冠宇取得了个人在F2级别的第一场胜利，成为第一位在国际方程式赛场站上最高领奖台的来自中国大陆车手。此外，他另有五次登上领奖台的纪录。遗憾的是，由于多次遭到意外机械故障，特别是赛季揭幕战在领跑全场的情况下遭遇赛车问题，他损失了许多积分，最终名列年度第六。

今年，作为久事体育签约运动员的周冠宇将迎来在F2的第三个赛季，而Alpine相信他能够冲击年度冠军。沙里兹曼说道：“周冠宇在他的第三个赛季里将全力以赴，并且继续提高。依靠过去两年里他积累的经验，我们相信那会帮助他持续拿出高水准的表现。”