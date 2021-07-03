担任法国车队试车手一年半以来，周冠宇昨天在奥地利大奖赛第一节自由练习中，第一次在比赛周末驾驶现役赛车亮相。在一个小时的阶段里，中国小将驾驶费尔纳多·阿隆索的赛车总共跑了29圈，做出1分6.414秒的个人最快时间，排名第14位。

比常规第一节练习复杂的是，除了用C4配方轮胎——奥地利第二场的中性胎——为车队做练习之外，周冠宇还使用了从下一轮英国大奖赛起投入使用的倍耐力原型轮胎，帮助车队进行了数据收集工作。

周冠宇也成为2016年法国制造商车队成立年轻车手项目——当时名为雷诺运动学院——以来，第一位在大奖赛周末亮相的学员。全天练习结束后，负责恩斯顿基地日常管理的巴德科沃斯基表示，此次出场体现了Alpine十分看重周冠宇作为车手的作用。

“他做得非常好，他的项目是原本我们会让费尔南多来做的——测试倍耐力的原型轮胎，然后我们选择让这辆赛车用两套新中性胎，”巴德科沃斯基接受国际汽联官方采访时说道。

“因为我们想做一些我们需要的空气动力学测试，所以我们最好用两套规格相同的轮胎。那不是为他定制的项目。”

“他参加了车队的准备工作。我觉得这说明了我们如何把他作为一名车手看待，因为我们把一部分这个周末我们的准备工作交到他手里，如同我们交代我们的比赛车手之一那样。”

今年周冠宇的主要精力是在F2赛场，并且前三轮周末过后，他在车手年度积分榜以5分优势领跑。在巴德科沃斯基看来，周冠宇“很清楚参与车队整个周末准备工作对他很有学习作用”，同时他表现出自己特有的工作方式。

“就他的进展来说，他是一位聪明的青年小伙，”曾经担任过国际汽联F1技术部门主管的波兰人说到。

“他在F2里通过比赛的方式表现了出来，例如他管理轮胎的方式。良好的轮胎管理是他的特点，还有他准备比赛的方式非常聪明。因此他准备得非常好，循序渐进；随着他对赛车的信心增加，和他不断寻找极限，他逐步提升速度。”

“他在每一圈都有进步。他先用原型胎跑了一轮，然后用中性胎跑了一轮，第三轮换上全新的中性胎。他立即在第一圈就全力去跑，做出了他最好的一圈。之后的几圈他没有提高，因为他把全力使在了第一圈。因此，这是一个管理得非常好的阶段。”

Guanyu Zhou, test driver, Alpine F1, with Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

肩负“许多压力”

第一节练习的时间榜上，周冠宇与驾驶另一辆Alpine赛车的埃斯特班·奥康相差0.343秒。不过，法国人的最快时间是用软胎做出，而他用中性胎跑出的个人最快圈是1分6.314秒。

周五下午接受采访时，周冠宇承认他带着“许多压力”来到奥地利，但最终他对自己的成果感到满意。

“本周末开始的时候，我的肩上有许多压力，因为天知道有多少人在看，特别是在中国，每个人都在看自由练习，可能比看比赛时都多，”中国小将告诉Motorsport.com。

“我必须发挥出色，我必须不犯任何错，照顾好费尔南多的赛车，同时发挥出自己的极限，而不是只跑自己的。”

“我认为我们绝对做到了，我能够按我希望的那样发力去跑。我发力跑的那圈，做出了良好的单圈时间，与我的队友相比，我认为在两人都用中性胎的时候，我们的时间差不多，在两秒之内，一秒多一点。我对此挺高兴的，显然这是非常特殊的一个小时的阶段。”

顺利完成本次周五练习阶段，尤其是没有引发任何事故，也意味着周冠宇为自己再添加一个驾照分，总分达到39分。今年，只要再多一次成功的大奖赛练习出场，或者正常完成F2赛季，他就达到申请“F1超级驾照”的资格。

两个星期之后，F2赛季将在英国银石重燃战火，周冠宇希望继续为年度冠军而战。