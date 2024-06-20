Alpine在考虑奥康接替者时将“专业性”放在首位

加拿大大奖赛前，奥康和Alpine宣布将在2024年底分道扬镳，而此前在摩纳哥的第一圈里，前者与队友皮埃尔·加斯利发生碰撞。

虽然奥康和加斯利之间极易爆发的关系广为人知，但他们在2023年初搭档时曾表示要为车队利益而共同努力。然而，在18个月的队友生涯中，他们都曾引发过各种摩擦，摩纳哥的碰撞是其中之一。

车队领队布鲁诺·法明正在努力寻找奥康的替代者，尽管本赛季开局不利，但车队仍希望为2025年留住加斯利。

法明在接受Skt F1采访时表示，他的首要任务不是找到两位相处融洽的车手来避免奥康与加斯利的问题，而在于寻找愿意合作的"专业"车手。

"我认为关系并不重要，专业性才是最重要的。我们需要专业的车手，"法明表示。"他们需要合作。车手工作的一部分就是与队友合作，为车队争取最好的成绩。”

法明表示，替补车手杰克·杜恩是车队正在考虑的候选人之一。这位澳大利亚小将在蒙特利尔获得了参加第一节自由练习的机会，坐进了奥康的赛车，但雨天的路况阻碍了他的出场。

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

杜恩在去年的F2中获得第三名，今年不参加任何比赛，但他已经驾驶Alpine过去的赛车进行测试。

索伯车队“二人组”瓦尔特利·博塔斯和周冠宇，以及Alpine世界耐力锦标赛车队车手、梅赛德斯F1替补车手米克·舒马赫的名字也与Alpine联系起来，虽然德国人被认为机会较小。

"我认为他当然是一个不错的选择。杰克是一个选择。我们正在为他做准备。他不久前在（奥地利）进行了测试，而且他的测试项目相当繁重——我们很满意。"法明继续说道。"让我们看看他的进展如何。他是众多可能的选择之一，但他肯定是候选人之一。”

奥康解释说，他与法明的关系并没有因为他们的分开而恶化，尽管这位前标致车队主管在接受Canal+采访时对奥康在摩纳哥的表现进行了愤怒的批评。

"我和布鲁诺交流过；周末前我在工厂做正常的准备工作，也和布鲁诺聊了聊。我们聊了很多，"奥康说。"没有什么尴尬的，我们之间的关系完全没有恶化。一切都已经讨论过了，我们会继续前进，继续比赛，努力做到最好。”

补充报道/Jonathan Noble

翻译/Chloe