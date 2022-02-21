Alpine发布A522赛车，前两场全粉色涂装出战

载入语音播放

今年是Alpine品牌参加F1的第二个赛季。在与BWT达成冠名合作协议之后，车队在品牌营销上作出了改变，来迎合这家水科技公司的粉色。车手赛车服的胸前加入了粉色，而在赛车方面，赛车的鼻翼、侧箱和尾翼都融入了粉色元素。

值得一提的是，为了彰显与奥地利公司的新合作关系，A522赛车将在2022赛季的前两场比赛——巴林揭幕战和沙特阿拉伯大奖赛）使用特别的粉色为主的涂装，只在尾部排气口位置保留蓝色。

根据新规则设计的A522采用了推杆结构的前悬挂，而后悬挂则为拉杆结构。而同其他几款已经发布的竞争对手的赛车相比，Alpine新车的鼻锥与鼻翼的垂直艰巨更大。而在侧箱位置，散热口非常狭窄，但也起用了本赛季规则允许的散热格栅。

去年，Alpine在参赛的第一个赛季，名列年度第五名。埃斯特班·奥康在匈牙利大奖赛一鸣惊人地夺得胜利，成为恩斯顿团队自2008年以来的第一场胜利，也是雷诺旗下的制造商车队2015年重返F1来第一次获胜。那场比赛里，当奥康成功防守住紧追不舍的塞巴斯蒂安·维特尔的同时，回归F1的费尔南多·阿隆索也功不可没，在关键时刻拖延了疯狂猛追的刘易斯·汉密尔顿的步伐。而赛季，在首度举行的卡塔尔大奖赛上，第三名完赛的西班牙人在他的第二段F1生涯里第一次登上了领奖台。

本赛季是阿隆索与奥康联手的第二个赛季。2021年F2年度冠军澳大利亚人奥斯卡·皮亚斯特雷在今年担任Alpine替补车手。

在Alpine车队高级管理层在近期发生了重要的人事变动。阿斯顿·马丁原领队奥马尔·萨弗诺尔于近日被任命为Alpine新领队，而之前在国际汽联工作的标致前汽车运动重要人物布鲁诺·法旻将领导雷诺位于维利的引擎部门。前者在新车发布会上首次公开亮相，与雷诺总裁卢卡·德梅奥以及Alpine品牌CEO劳伦特·罗西同台。

罗西表示Alpine在2022赛季最低的目标是保住年度第五的位置，继续为100场比赛内跻身争冠集团的目标打基础。

"我们有多种野心，"罗西谈到本赛季的目标时说。"去年的表现之后，第五是我们的最低目标。到目前为止，我们已经达到了我们的目标，我们对我们的进步感到高兴，但我们必须现实一点。今年一切都充满变数。在我们上赛道之前，我们不知道我们会处在哪里。”

"然而我们都需要牢记的是，我们的起点并不重要；重要的是我们的终点。我们需要继续展示我们的进步，以全年表现卓越和进步为目标。"

欧洲时间今天（周二），A522赛车将在巴塞罗那赛道利用拍摄日的机会第一次驶上赛道，随后在明天投入第一轮季前测试。

至此，九支车队已经正式发布了2022年赛车，只剩下中国车手周冠宇加盟的阿尔法·罗密欧将以临时涂装的赛车参加巴塞罗那测试，随后在2月27日发布正式涂装。