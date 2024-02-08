Alpine发布“新理念”2024赛车A524，俩车手保持耐心和信心

本周三，Alpine在位于恩斯顿的基地同时展示了参加F1的新车A524和出战WEC的A424赛车。

法国车队去年在F1获得年度第六的成绩，相比2022赛季的年度第四，下滑了两个名次。不过，埃斯特班·奥康和皮埃尔·加斯利的新组合分别在摩纳哥和荷兰登上领奖台，后者还在斯帕的冲刺赛中第三名完赛，成为车队的高光时刻。

不过上赛季中后期，Alpine对F1车队高层结构做了重大调整，原CEO及领队劳伦特·罗西在匈牙利大奖赛前离任，车队领队职务由当时刚刚被提拔为公司副总裁不久的布鲁诺·法铭继任。

A524赛车延续了近年来Alpine车队主打的蓝色和冠名商BWT的标志性粉色，但更多的部分却为裸露的碳纤维的黑色。与去年一样，今年A524也将拥有两款涂装。根据当前的计划，整个24场比赛组成的赛季中，A524将在16场比赛里使用标准的蓝色车身涂装，另外八场则将换为粉色为主的涂装。

新车发布会上，Alpine车队技术总监马特·哈曼表示A524赛车上“仅有方向盘”从2023年赛车上保留下，车队表示“全新的理念是为接下来两个赛季所设计的，通过从之前的迭代吸取的经验教训中提出创新的解决方案。这种大胆的想法将使车队在未来两个赛季里不断升级”，并且以此为两名车手留下更多调校改进的空间。

不过，考虑到新老理念之间的过渡可能导致A524赛车在赛季前几站需要一些时间达到状态，车队也做好了心理建设。

“这种情况是有可能的，”奥康向Motorsport.com表示。“我们有一个新的概念，赛车是全新的，当你这样做时，你通常会后退一步。我不敢说情况一定就是这样，因为赛车还没有落地。但我们的计划是在这一年里不断改进，取得更大的进步。”

“重要的是立即能获得良好的反馈，这样我们才能知道哪里需要改进，才能知道我们的理念选择是否正确。我们的起点并不一定那么关键，但我们赛季中期的情况会很关键。”

Alpine A524 Photo by: Alpine

加斯利迎来他加盟法国车队的第二个赛季。他同样认为需要对新赛车“有点耐心”，因为“从一张白纸开始，基本从零开始，风险总是更大，但如果你想要获得更大的回报，必须在某些时刻承担风险”。

上赛季Alpine排名下滑很大的原因是迈凯伦和阿斯顿·马丁实现了长足的进步。后者在赛季前八场里六度登上领奖台，而前者从奥地利推出改版赛车——赛季初意识到赛车理念存在问题后果断调整方向，到赛季结束不时能挑战红牛。不过，加斯利认为Alpine也有机会完成这样的飞跃。

“我认为这无疑表明在 F1 中有可能在一个赛季里实现大逆转，”昨天恰好度过28岁生日的法国车手说到。“显然，这取决于你以哪种表现开始新赛季，所以我绝对充满希望。”

“我看到车队里的精神面貌。我看到这种精气神，我看到车队人员招募。我看到我们作为一支车队的方向。我们正在迈出正确的步伐。”

“显然在 F1 ，当你提出一个全新的理念时，并不是那么简单的，它可能不会在一开始就带来你所期望的所有回报。你必须以开放的心态对待它。但看看其他车队，我们会从他们的做法中得到启发。上赛季肯定有几个故事，这肯定会给整个团队带来希望和动力。”

今年仍担任梅赛德斯F1车队替补车手的米克·舒马赫，第一次身穿Alpine WEC车队赛车服公开亮相。他与经验丰富的尼古拉斯·拉皮埃尔、Matthieu Vaxiviere组成36号车组。