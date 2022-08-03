Alpine单方面任命皮亚斯特里2023年参赛，但遭澳大利亚车手公开拒绝

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本周二，在费尔南多·阿隆索突然宣布明年转投阿斯顿·马丁之后，他的现东家Alpine发表声明，将由皮亚斯特里成为埃斯特班·奥康的新搭档。

21岁的澳大利亚车手在去年赢得了F2年度冠军，但因为没有席位，只能在今年担任Alpine的替补角色。

“奥斯卡是一位聪慧、不可多得的青年才俊。我们很骄傲能够在充满困难的初级方程式之路上培养和扶持他，”Alpine领队奥马尔·萨弗诺尔在声明中表示。

“通过我们过去四年的合作，我们见证他成长为一名成熟的车手，他完全有能力进入F1。作为我们的替补车手，他在赛道上、工厂里以及测试中向车队展示了他的成熟、希望和速度，这保证了他被提拔埃斯特班的队友。同时我们相信，这对搭档会给予我们实现冲击胜利和锦标赛冠军这一长远目标所需的连续性。”

然而，在Alpine发表的声明中没有皮亚斯特里本人的语录，而澳大利亚人也没有在社交媒体上第一时间确认该消息。这无疑立即引发了猜测。而就在Alpine发表声明两个小时过后，皮亚斯特里在社交媒体上打破沉默，并且公开拒绝为法国车队出战比赛。

澳大利亚人写到：“我理解的是，在我没有同意的情况下，Alpine F1在今天下午晚些时候发出了一份新闻稿，称明年我将代表他们参赛。这是错误的，我还没有与Alpine签署2023年的合同。明年我不会代表Alpine参赛。”

今年，法国车队与迈凯伦有了协议，后者可以在丹尼尔·里卡多或兰多·诺里斯无法参赛的情况下，启用皮亚斯特里替补参赛，未来给予这位年轻车手机会。而根据传闻，皮亚斯特里原本与迈凯伦针对2023年达成了预定协议，因为当时阿隆索下赛季留在Alpine看似板上钉钉，而英国车队对里卡多的表现无法满意。然而，西班牙人与阿斯顿·马丁的官宣改变了一切。

Oscar Piastri, Alpine Academy Photo by: Alpine

昨天早些时候，萨弗诺尔在一次小型媒体通气会上表示，Alpine在等待皮亚斯特里的经纪人、红牛前车手马克·韦伯的确认，而且他并不清楚所谓的预定协议。

“我不知道他与迈凯伦的任何预先安排，如果有的话，”当被Motorsport.com问及关于皮亚斯特里的计划时，萨弗诺尔表示。“我听到的谣言和你在维修区听到的一样。但我知道的是他对我们有合同义务。我们对他也是如此。我们一整年都在履行这些义务。”

“这些义务将持续到2023年，如果达成一些意向的话，可能会持续到2024年。我们今年对他的义务是让他担任替补车手，让他驾驶了很多去年的赛车里。我们已经完成了5000公里计划的一半以上，让他驾驶去年的赛车为明年的比赛做准备，这并非微不足道。”

“还有第一节自由练习和模拟器工作，我们双方一直在履行这些义务。所以他一直在履行，我们也一直在履行。因此，我们确实和他有一份到2023年的法律合同。如果有达成意向的话，可以到2024年。我不知道他和迈凯伦谈了什么。就像我说的，我并不知情。”

萨弗诺尔还声称在阿隆索的离开消息公开后，他试图与韦伯取得联系，但一直没有成功。

“这在周一刚刚发生，而现在是星期二，他的经纪人在澳大利亚，有一点时差。但我一直在试图联系马克，也给他发消息和电子邮件。给我们一点时间。奥斯卡是我们的首选人选。这就是我们要做的。”

可以理解的是，原先Alpine计划把皮亚斯特里“租借”给威廉姆斯一年，但是澳大利亚人并不情愿。另外，虽然当时没有得到韦伯的回复，但萨弗诺尔认为“不应该有任何复杂情况。如果每个人都遵守他们几个月前刚刚签署的协议，我们应该能够推进我们已经达成的协议。”

萨夫纳尔相信，Alpine已经在皮亚斯特里身上花费了大量的资金和资源，帮助他准备好成为F1车手，因此不会让他“不战而别”。

“这是一笔巨大的投资，不仅仅是经济上的投资，也是情感上的投资，帮助他为我们所期望的成功的F1职业生涯做好准备，”他说到。 “并不是每一支F1车队都会这样对待一位正在过度的青年车手，但我们选择这样做是为了让他做好准备。我们这么做只是为了让他未来在这里比赛。如果这样做是为了帮他为我们的竞争对手做好准备，我们就不会这么干了。”

不出意外，皮亚斯特里的回应激起了轩然大波，同时也让里卡多在迈凯伦的未来蒙上更厚的阴云。不过到目前为止，Alpine没有后续表态。