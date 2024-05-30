Alpine决心采取必要措施防止车手内斗

Alpine在摩纳哥大奖赛中收获了本赛季第二个积分，但过程极其不易。就在第一圈的红旗出现之前，埃斯特班·奥康对身前处于第十位的队友皮埃尔·加斯利做出了凶狠的超车，在出9号弯后、进隧道之前试图从内线超越，但骑上了队友的右后轮，随后赛车被弹起。

虽然奥康和加斯利都在红旗下回到了维修区，但前者的赛车尾部受损严重，直接退出了比赛。加斯利则幸运地得以继续比赛，并且一直守在第十位，为车队带回了重要的积分。

在红旗期间，赛会干事裁定奥康需要对这次事故负责，对他开出了10秒处罚，但因为法国人没有再回到比赛里，因此自动变为在下一场比赛中退后5个发车位。

赛后，Alpine领队布鲁诺·法明对同队队友之间发生的事故显然非常不满。他在接受法国Canal+电视台直播节目采访时明确表达了愤怒。

“我们的赛车损坏严重。左后悬挂折损，变速箱外壳损坏。我们要更换整个变速箱，这是大量的工作，”法明说。“这类事件令人痛心。这正是我们不想看到的。埃斯特班的猛冲完全不合时宜，这正是我们不想看到的。因此会有适当的后果。”

当被问及车队会做出多么严肃的处理时，法国人只是表示定会把事情处理好，随后再没有做更多的公开表态，除了在车队的周日赛后新闻通稿里表示“作为一个团队，我们将关起门来回顾和处理两辆赛车之间的事件。我们必须避免有可能影响车队利益的情况。”

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

本赛季对Alpine来说开局艰难，赛季初赛车的竞争力一度处于末尾。虽然此后车队逐渐取得进步，但要想获得积分，必须把握前五名车队出现闪失留下的任何机会。并且，两位车手已经被告知需要在相互比赛时格外谨慎。

事实上，迈阿密大奖赛第一圈，两辆Alpine赛车就上演了火爆的较量，但幸运的是没有发生碰撞。事后，车队已经警告两名车手，不要在未来制造这样的惊险场面。而加斯利在摩纳哥赛后透露，车队赛前已经制定了方针，需要处于靠后位置的赛车提供支援——也就是奥康。在这种情况下，两辆赛事还是发生了碰撞——而且险些导致积分旁落，法明显然相当气愤。

目前Alpine会对奥康进行何种教育，以及会采取哪种措施避免今后重蹈覆辙，还无人知晓。但是参考过往，可能是财务上的处罚（要求车手承担修复赛车需要的成本）、严格的车队指令，或者最极端的做法：更换阵容。

红牛曾在2010年土耳其大奖赛中，经历过马克·韦伯和塞巴斯蒂安·维特尔在遥遥领先的情况下内斗后相撞，导致胜利拱手相让。梅赛德斯在2016年西班牙大奖赛第一圈，发生了刘易斯汉密尔顿与尼科·罗斯博格在4号弯的著名撞车。事后，德国车队与两名车手定下“交战守则”，并且明确警告再发生碰撞就会直接被下放板凳席。

据悉，法明在摩纳哥大奖赛结束后已经与加斯利和奥康做了交流，但具体对话内容不得而知。但很明显，奥康再次成为了焦点，因为他曾经多次卷入过队友内斗，包括在印度力量时期与塞尔吉奥·佩雷兹搭档，已经到了Alpine之后与费尔南多·阿隆索做队友。

潜在更多变化

过去10个月，Alpine经历了内部震荡，从原品牌CEO劳伦特·罗西突然“下课”开始，紧接着原领队奥马尔·萨弗诺尔和恩斯顿基地的元老人物阿兰·佩尔梅恩都在去年夏休前离开。而三个月前，就在2024赛季开始之际，原技术总监马特·哈曼和空气动力学主管德克·德比尔也辞去了职务。

自那以后，被委以重任的法明将技术部门的管理结构改为了迈凯伦式的平行体系，并且任命了从沃金离开的大卫·桑切斯作为技术主管。

但是雷诺集团CEO卢卡·德梅奥对本赛季以来车队的表现相当失望，并且试图做出进一步顿调整。而来自意大利和法国的报道称，他正考虑邀请争议性人物弗拉维奥·布里亚托雷出任车队顾问。

Flavio Briatore visits the paddock Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

这位74岁的意大利人曾经管理过车队前身贝纳通和雷诺，被视为1994和1995年迈克尔·舒马赫夺得两个世界冠军、2005和2006年费尔南多·阿隆索成为双冠王的缔造者。但是，他因为在2008年新加坡“撞车门”中起了主导作用，被终身禁止在围场里工作。

不过这则禁令早在2013年已经被推翻，而这位意大利人多年来经常出现在围场，他同F1现任总裁兼CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利、梅赛德斯领队托托·沃尔夫都有着紧密的关系。而且，他仍然与阿隆索的经纪团队有着密切的联系。

除此之外，近期再次有Alpine车队可能出售的传闻，而且浮现出包括中国汽车制造商吉利在内的多个买家，尽管法国企业方面始终坚称车队不出售。与此同时，Alpine也在今年车手转会市场与多位车手传出绯闻，包括周冠宇、瓦尔特利·博塔斯、凯文·马格努森在内。