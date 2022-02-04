Alpine再次调整技术高层结构，弗莱出任首席技术官

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这是法国车队变更为Alpine的身份之后，又一次重大的内部调整，车队在声明中明确表示目的是完成“Alpine进入F1后100场比赛之内为锦标而战”。

弗莱曾经先后在迈凯伦、法拉利出任关键的技术部门管理者角色。2020年尼克·切斯特离开恩斯顿基地的技术总监岗位后，他加入了法国车队并担任技术总监。如今升为首席技术官后，他将全面监督恩斯顿基地的技术运作，负责一切与赛车性能相关的工作，包括对于研发所需资源、预算帽政策下方向的决策。

哈蒙在此之前是车队的工程总监，如今将承担更多责任，除了在赛道上交出成绩之外，也将更多地参与到技术部门构建和流程的管理中。原引擎技术总监雷米·塔芬离开位于Viry的引擎研发中心之后，法国公司一直没有任命接替人选。而哈蒙曾在梅赛德斯工作了18年，直到2018年加入雷诺集团旗下的车队。此次人事任命后，他曾经出任过动力单元工程师的经历，将有助他协调底盘与动力单元两边的事务。

当前在Alpine车队，公司CEO劳伦特·马西为最高话事人。今年早些时候，原车队执行总监马辛·巴德科沃斯基和车队顾问、四届世界冠军阿兰·普罗斯特先后离开Alpine，只留下赛车总监达维德·布利维奥。值得一提的是，奥马尔·萨弗诺尔不再担任阿斯顿·马丁车队领队后，被广泛地认为将加入Alpine。