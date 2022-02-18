Alpine任命萨弗诺尔为车队领队

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今年伊始，萨弗诺尔离开了阿斯顿·马丁车队，而他曾在银石基地工作了12年，从维杰·马尔雅的印度力量时代到后来劳伦斯·斯特罗尔入主后，车队又从Racing Point变成英国跑车品牌的车队。

上赛季晚期就已经传出萨弗诺尔将会投奔Alpine的流言，但是当事人矢口否认。而在正式离开阿斯顿·马丁一个半月后，法国制造商在周四官方宣布对这位成长在美国的罗马尼亚后裔的任命。

同时，曾经长期在标致工作的布鲁诺·法旻担任Alpine车队在法国维利引擎工厂动力单元项目的负责人，而去年年初加盟的达维德·布里维奥则更换了新的赛事拓展项目总监的岗位上。俩人与萨弗诺尔一起加入Alpine管理委员会，将向Alpine CEO劳伦特·罗西汇报工作。

Alpine车队目标在品牌参加F1后的100场比赛内加入争冠级别的行列。罗西表示："随着奥马尔和布鲁诺的加入，我们在2022年进入了一个新阶段。奥马尔将把他在赛车行业的独到经验和他对胜利的执着渴望带到车队，而布鲁诺已经在开发竞赛制胜技术和向公路车转移技术方面享有盛誉。这对我们作为一个体育团队和品牌的项目至关重要。”

"在过去的一年里，我看到了达维德的才能，他善于发现人们身上的优点，并促进他们充分发挥能力。我期待着全面激发我们现有宝贵员工和我们刚刚开始接触的新员工的特长。我们的赛车手队伍已经集结，准备在2022年带领车队向着雄心勃勃的目标前进。"

尽日，Alpine车队宣布了新的冠名赞助商BWT。这家成立于奥地利的水科技公司一直与萨弗诺尔关系密切，2018年通过与印度力量的合作并且使其赛车改用粉色涂装，在F1打响名号。2022年Alpine新车A522将在2月21日发布，预计赛车涂装将增添大量粉丝的元素。