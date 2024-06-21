Alpine任命布里亚托雷担任F1项目执行顾问

不久之前，传言称Alpine在寻求布里亚托雷回到车队的可能性，以帮助其评估车队的F1未来。本周五上午，就在西班牙大奖赛之前，这家法国制造商证实了意大利人已经获得了雷诺集团老板卢卡·德梅奥的亲自任命。

Alpine在一份简短的声明中表示：“BWT Alpine F1车队可以确认，弗拉维奥·布里亚托雷已被雷诺集团首席执行官卢卡·德梅奥任命为其F1部门的执行顾问。布里亚托雷将主要关注车队的高级领域，包括：发掘顶尖人才并提供车手市场的见解，通过评估现有结构来挑战现有项目，并就这项运动中的一些战略问题提供建议。”

布里亚托利曾帮助贝纳通和雷诺在F1赢得世界冠军，包括迈克尔·舒马赫在1994和1995年两夺车手世界冠军，以及2005和2006年费尔南多·阿隆索的两项车手锦标。但是，他在恩斯顿的任期因涉入F1历史上最大的丑闻之一而终止。

2009赛季中期，被雷诺解约的巴西车手尼尔森·皮盖揭发了他在2008年新加坡大奖赛中，按照车队的赛前安排在比赛早期阶段故意撞车来迫使安全车出门，以此帮助队友费尔南多·阿隆索获胜——西班牙人在不知情的情况下早早进站加油，因此从安全车中收益。布里亚托雷和时任工程总监帕特·西蒙兹在东窗事发后从车队辞职。

尽管如此，国际汽联介入调查之后认定布里亚托雷在这起事件中扮演了角色，还是对他处以终身禁赛，西蒙兹则被禁止参赛五年。然而，意大利人此后通过上诉法国大审法院，成功推翻了这一判决。法院认定，国际汽联对布里亚托雷和西蒙兹的处罚存在违规行为。

此后，虽然布里亚托雷不再从事围场内任何工作，但他仍是阿隆索个人管理团队的一员，并参与到阿塞拜疆大奖赛的组织工作中。

本次任命的时机非常微妙，因为Alpine母公司雷诺集团正在考虑是否从2026年起停止自主制造动力单元，从而成为客户车队。这家法国制造商的最终决定有可能将基于布里亚托雷的建议。此外，Alpine F1车队的两个2025赛季席位都处于开放状态。日前，法国车队与埃斯特班·奥康宣布了将在本赛季结束后分道扬镳，而一直猜测皮埃尔·加斯利基本将留在恩斯顿基地。至于另一张席位，包括现任替补车手杰克·杜恩——也是布里亚托雷近年来帮助管理经纪事务的车手、索伯当前的正式车手周冠宇和瓦尔特利·博塔斯，甚至卡洛斯·塞恩斯，都与之联系到一起。

过去12个月里，从解雇前领队奥马尔·萨弗诺尔开始，Alpine车队高层的人事变动相当大。当法国车队现任领队布鲁诺·法明在国际汽联新闻发布会上被问及关于布里亚托雷的问题时，他表示一切都为了帮助车队尽快恢复竞争力，因此不会拘泥于历史问题。