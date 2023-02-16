Alpine为新车A523揭幕，所有十款2023赛车全部亮相

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法国车队是今年最后一支展示新赛车的车队，于英国时间昨天晚上在伦敦举行了发布会，由今年的新组合埃斯特班·奥康和皮埃尔·加斯利一起揭开了A523赛车的面纱。

A523赛车与去年的A522在涂装外观上没有太大区别，在采用蓝色主题色的同时，配上冠名赞助商BWT的粉色。此外，Alpine将在巴林、沙特阿拉伯和澳大利亚的赛季前三场使用全粉色涂装比赛。

2021年，雷诺集团决定以旗下Alpine品牌取代雷诺参加F1，底盘运作依旧在英国恩斯顿进行，引擎同样还是有总部在法国Viry的工厂提供。车队目标在100场大奖赛的时间内跻身顶级行列。

在Alpine出战的第一个赛季以年度第五结束之后，2022赛季车队击败了迈凯伦，夺回了制造商年度第四名。不过，这支车队在赛道下新闻不断，先是年初奥马尔·萨弗诺尔离开阿斯顿·马丁后，成为恩斯顿车队的新领队。而年中，在费尔南多·阿隆索公布今年转投阿斯顿·马丁的决定后，车队因为奥斯卡·皮亚斯特里的去留问题而一度陷入困境。

虽然那场闹剧最终以澳大利亚年轻车手加入迈凯伦结束，但Alpine成功从AlphaTauri挖角加斯利，让他成为奥康在2023赛季的新搭档，就此组成了全法国车手阵容。由于坊间传闻，这对一起长大的法国车手在很久之前已经关系不和睦，让本赛季这支法国车队的内部竞争成为关注焦点之一。

澳大利亚年轻车手、MotoGP前世界冠军迈克·杜恩的儿子杰克·杜恩将在本赛季担任Alpine替补车手，同时第二年参加F2锦标赛。

本周一，A523赛车已经在银石完成了首航。而随着Alpine正式发布新车，今年的新车发布会到此结束，十支车队将在下周开赴巴林参加今年唯一一轮季前测试，为3月5日的巴林揭幕战做准备。