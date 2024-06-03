Alpine与奥康宣布即将分道扬镳

奥康在2020年加入这支当时还以雷诺名字参赛的法国制造商车队，双方的合约将于今年年底到期。

一周多以前的摩纳哥大奖赛中，奥康在第一圈与队友皮埃尔·加斯利相撞，险些断送了车队本赛季第二次得到重要积分的机会。事后，奥康在个人社交平台上承认自己出现了失误——同时也坦言自己受到了网络谩骂。

Alpine对这次队友之间的事故感到气愤，因为本赛季车队开局不佳，每次得分的机会都必须全力把握，领队布鲁诺·法明在摩纳哥赛后直言不讳地表示肯定会有“后果”。尽管如此，可以理解的是，这次决定并非完全基于蒙特卡洛的街道赛，而是双方早就有不再延续合作的想法。

“在这支车队参加F1是我人生中的一段重要时期，”奥康谈起分道扬镳的决定时表示。“虽然我作为全职车手在这里工作了五年，但在青少年时期，我的职业生涯就在恩斯顿开始，所以这里对我来说永远是一个特别的地方。”

“我们一起度过了很多美好的时刻，也有过艰难的时刻，我非常感谢车队的每一位成员，让我度过了这些难忘的时光。我将很快宣布我的计划，但与此同时，我将集中注意力为车队在赛道上好好表现，在本赛季余下的时间里争取好成绩。”

2021年奥康在匈牙利大奖赛中获得了个人F1生涯第一个分站胜利，也是雷诺集团自2015年重新以厂商车队征战这项锦标赛之后迄今为止唯一一场胜利。

“我们首先要感谢埃斯特班过去五年来对车队的奉献，”Alpine领队法明表示。“在他效力期间，我们共同庆祝了一些美妙的时刻，其中最精彩的是在2021年匈牙利大奖赛上赢得了一场令人难忘的比赛。”

“2024赛季我们还有16场比赛要完成，我们的目标很明确：作为一个团队，继续不懈努力，争取在赛道上取得最好的成绩。我们祝埃斯特班在他赛车生涯下一个篇章到来时一切顺利。”

据悉，Alpine基本将与加斯利续约，同时物色下赛季另一个车手人选，候选对象包括替补车手杰克·杜恩、Alpine WEC车队的米克·舒马赫，以及与车队进行了接触的周冠宇、瓦尔特利·博塔斯、凯文·马格努森等人。

而奥康的团队则与哈斯、索伯/奥迪进行了接洽。美国车队很有可能在2025年启用新秀奥利弗·比尔曼，因此需要一名有经验的车手与英国人搭档。而两年后将转变为奥迪厂商车队的欣威尔团队把法国人视为错过卡洛斯·塞恩斯的备选方案。