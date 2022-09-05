AlphaTauri谴责社交媒体上“侮辱性”的不实指控

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上周日的比赛进入下半段后，角田认为他的车轮出现了松动，于是在赛道上停下赛车。但是很快，他又在车队的指导下重新启动赛车回到维修区。在更换了一套轮胎后，日本车手再次出发，但在还没完全驶出维修区通道时就报告赛车仍有问题。而车队告诉他驶出通道后，在赛道上找一处安全的地方停下。

第48圈开始后，当角田在3-4号弯之间再次停下他的AT03赛车，引发了虚拟安全车信号。在此之前，刘易斯·汉密尔顿换上硬胎后正在缩小与领先的马克斯·维斯塔潘的差距。由于荷兰人采用二停策略，虚拟安全车的出现让他能够把进站损失的时间降到最低，并且成功保持领先位置，而梅赛德斯不得不放弃原本一停的冒险策略。

尽管赛后角田和AlphaTauri车队都对事件做出了澄清，直到换胎后才找到赛车问题的缘由，但是社交媒体上出现了阴谋论，认为AlphaTauri蓄意帮助维斯塔潘制造虚拟安全车，并且把矛头指向红牛的策略主管汉娜·施密茨。

周一，AlphaTauri决定采取行动，发表了一份措辞强烈的声明做出回应。“读到一些针对我们车队和红牛车队策略主管汉娜·施密茨的语言和评论，令人感到非常沮丧。如此充满仇恨的行为是不能容忍的，而以犯规的指控哗众取宠是不可接受的、不真实的，是完全不尊重汉娜和我们。”

“我们总是独立、公平地竞争，并抱着最高水准的尊重和体育精神参与竞争。裕毅遇到了故障，车队没有立即发现，导致他在赛道上停下。暗示任何不同的事情是侮辱性的，而且绝对是不正确的。”

不过，红牛在赛后声称虚拟安全车的出现实际对维斯塔潘不利，因为原始策略是在最后一阶段用软胎，但还剩25圈显然无法这么做。

沃尔夫不关心，只因没有争冠

这次虚拟安全车结束不久，瓦尔特利·博塔斯又在直道末端停车，导致了实体安全车的出动。而梅赛德斯的策略完全被打乱，车队更是因为没有让汉密尔顿进站更换软胎受到批评。因为用中性胎留在赛道上无异于坐以待毙，七届世界冠军在重新开始后，连续被维斯塔潘、队友乔治·拉塞尔及法拉利的查尔斯·莱克勒克超过，只取得第四名。

周日赛后，梅赛德斯领队托托·沃尔夫在被问及角田停下赛车时机是否可疑时，他表示并不太关心，但只是由于当前车队并没有参与年度冠军的争夺。

“我不知道，眼下我是那么关注我们需要在哪里找到性能，"奥地利说道。“如果我们是为年度冠军而战，那将是我密切关注的事情。”

“我认为，为了车手和每个人的安全，需要调查的是车手停下来、解开安全带，完成了一整圈，进站后问题没有解决，他们重新系上安全带，他出去后又把赛车停了下来。我的意思是，那原先可能改变比赛结果——也许我们原来可以赢得比赛。但你知道，这可能或可能不会……无论如何，这和我没有关系，我没有纠结这件事，它已经过去了。“