伊莫拉赛道延续一级赛道执照

F1所有公司自由传媒试图制定至少由15场大奖赛组成的2020年赛历，而伊莫拉成为在晚些时候举办一场欧洲比赛的候选者。但是为了承办F1比赛，该意大利赛道需要获得国际汽联的一级证书，而其原先的认证会在6月17日到期。

不过，伊莫拉方面在本周五发布一份声明，确认其执照已经获得延续，并且现在放眼举行F1比赛。

伊莫拉赛道主席Uberto Selvatico Estense表示：“随着赛道资质的更新，我们已经具备了举办F1大奖赛的条件，符合国际汽联所要求的所有标准。们希望在各机构和地区的通力合作下，这一梦想能够实现。”

9月13日将是一个合理的比赛日期，成为以比利时和两场意大利大奖赛组成“三连赛”的压轴戏。但一个复杂问题是，MotoGP已经定在同一天，于距离伊莫拉100公里的米萨诺赛道，举行圣马力诺大奖赛。虽然两项赛事不会争夺车迷，但不太可能在同一天使用相同的名字。

不过，米萨诺在9月20日举行的第二场比赛将取名为“Emilia Romagna大奖赛”，以示对支持办赛的当地政府的感谢。而这个比赛名字可以由F1提前一周使用。

穆杰罗也被认为是可能举办第二场意大利比赛的赛道。然而，由于工作人员将不得不住在人流密集的佛罗伦萨，如何为车队打造一个封闭的环境将是面临的难题之一。

AlphaTauri测试

AlphaTauri车队计划6月24日在伊莫拉进行一场推广会或拍摄日，皮埃尔·加斯利和丹尼尔·科维亚特都将出席。

该车队通常会去到更靠近其法恩扎总部的米萨诺赛道进行测试和拍摄。但是，那一周赛道已经被预定，因为Aprilia和杜卡迪这两支MotoGP车队将在6月23-24日进行测试。于是，伊莫拉就成为AlphaTauri的合理选择，考虑到这座赛道正在为举行空场的F1比赛而努力。

AlphaTauri向Motorsport.com透露，鉴于伊莫拉仍在争取举办一场“闭门”比赛，目前车队还没有正式确认这条赛道是其6月24日进行拍摄的理想选择。

即使不允许使用现有的倍耐力比赛轮胎，额外的里程数仍可以给这支意大利车队和本田带来一些有用的信息。并且，他们还可以把任何获得的信息分享给姊妹车队红牛。

另一支车队Racing Point的计划是下周在银石赛道的拍摄日中完成100公里的试车。

AlphaTauri也计划把2018年的Toro Rosso赛车带到伊莫拉。这样一来就能在以新赛车进行只允许跑100公里的推广活动的同时，像本周早些时候梅赛德斯在银石那样，做没有限制的测试。但是，该计划还需要本田确认有完整的2018版本动力单元可供使用。

AlphaTauri是目前已知的第二支将在7月的奥地利比赛开始前，以当季赛车进行测试的车队。另一支是Racing Point，他们计划下周将在银石安排一个可以跑100公里的拍摄日。

翻译/小飞侠