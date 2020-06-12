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Formula 1 / 突发新闻

伊莫拉赛道延续一级赛道执照

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伊莫拉赛道延续一级赛道执照
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Co-author: Jonathan Noble, Featured writer
2020年6月12日 下午6:36

在完成一级（Grade 1）赛道执照更新后，前圣马力诺大奖赛举办地伊莫拉朝着在2020年举办F1大奖赛的目标又迈进了一步。

F1所有公司自由传媒试图制定至少由15场大奖赛组成的2020年赛历，而伊莫拉成为在晚些时候举办一场欧洲比赛的候选者。但是为了承办F1比赛，该意大利赛道需要获得国际汽联的一级证书，而其原先的认证会在6月17日到期。

不过，伊莫拉方面在本周五发布一份声明，确认其执照已经获得延续，并且现在放眼举行F1比赛。

伊莫拉赛道主席Uberto Selvatico Estense表示：“随着赛道资质的更新，我们已经具备了举办F1大奖赛的条件，符合国际汽联所要求的所有标准。们希望在各机构和地区的通力合作下，这一梦想能够实现。” 

9月13日将是一个合理的比赛日期，成为以比利时和两场意大利大奖赛组成“三连赛”的压轴戏。但一个复杂问题是，MotoGP已经定在同一天，于距离伊莫拉100公里的米萨诺赛道，举行圣马力诺大奖赛。虽然两项赛事不会争夺车迷，但不太可能在同一天使用相同的名字。

不过，米萨诺在9月20日举行的第二场比赛将取名为“Emilia Romagna大奖赛”，以示对支持办赛的当地政府的感谢。而这个比赛名字可以由F1提前一周使用。

穆杰罗也被认为是可能举办第二场意大利比赛的赛道。然而，由于工作人员将不得不住在人流密集的佛罗伦萨，如何为车队打造一个封闭的环境将是面临的难题之一。

AlphaTauri测试

AlphaTauri车队计划6月24日在伊莫拉进行一场推广会或拍摄日，皮埃尔·加斯利和丹尼尔·科维亚特都将出席。

车队通常会去到更靠近其法恩扎总部的米萨诺赛道进行测试和拍摄。但是，那一周赛道已经被预定，因为Aprilia和杜卡迪这两支MotoGP车队将在6月23-24日进行测试。于是，伊莫拉就成为AlphaTauri的合理选择，考虑到这座赛道正在为举行空场的F1比赛而努力。

AlphaTauri向Motorsport.com透露，鉴于伊莫拉仍在争取举办一场“闭门”比赛，目前车队还没有正式确认这条赛道是其6月24日进行拍摄的理想选择。

即使不允许使用现有的倍耐力比赛轮胎，额外的里程数仍可以给这支意大利车队和本田带来一些有用的信息。并且，他们还可以把任何获得的信息分享给姊妹车队红牛。

另一支车队Racing Point计划下周在银石赛道的拍摄日中完成100公里的试车。

AlphaTauri也计划把2018年的Toro Rosso赛车带到伊莫拉。这样一来就能在以新赛车进行只允许跑100公里的推广活动的同时，像本周早些时候梅赛德斯在银石那样，做没有限制的测试。但是，该计划还需要本田确认有完整的2018版本动力单元可供使用。

AlphaTauri是目前已知的第二支将在7月的奥地利比赛开始前，以当季赛车进行测试的车队。另一支是Racing Point，他们计划下周将在银石安排一个可以跑100公里的拍摄日。

翻译/小飞侠

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