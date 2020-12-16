AlphaTauri确认角田裕毅将在2021年出赛

20岁的角田今天第一次参加F2就获得两场主赛和一场冲刺的胜利，并荣获年度第三名。这个成绩足够他获得申请F1超级驾照的资格。

本周三已经代表AlphaTauri参加了阿布扎比测试之后，红牛旗下的车队确认扶正这位日本车手，由他取代丹尼尔·科维亚特，在明年与先前确定下来的加斯利联手出战。

“与绝大多数赛车手一样，进入F1一直是我的梦想，所以我对这个消息非常高兴，”谈起自己即将踏上F1赛场，角田表示。“我想感谢AlphaTauri、红牛和马尔科博士给我这个机会，当然还有本田的每个人在我职业生涯中的支持，让我有很好的机会在欧洲比赛。”

“我必须感谢迄今为止我所有效力过的车队，特别是Carlin，他们让我在今年学习到很多。我认识到明年我将承载很多日本F1车迷的期望，我也会为他们全力以赴。”

身为本田支持的车手，角田在2018年赢得F4日本锦标赛后，2019年才第一次前往欧洲比赛，但立即在F3拿出惊人表示。他全年4次登上领奖台并且拥有一场胜利。两周前在巴林的F2收官周末里，他凭借一场胜利和一个第二名，在积分榜上逆转成功，锁定了年度第三，也当选最佳新人。

今年早些时候就传出红牛有意提拔角田的消息，尽管本田宣布2021赛季结束后关闭F1项目意味着其与奥地利公司的合作也将走到终点。上个月，AlphaTauri就为他在伊莫拉安排了2018年赛车的测试，对他进行了综合性的考察。

“红牛已经关注了裕毅的职业生涯一段时间了，我相信他会成为我们车队的杰出财富，”AlphaTauri领队弗朗兹·托斯特表示。“今年看他在F2比赛，他展现出了比赛进攻性和良好技术理解的正确结合。”

“11月份他在伊莫拉驾驶2018年赛车测试的时候，他在比赛模拟中的单圈时间非常稳定，他全天都有进步，并且给我们的工程师有用的反馈。此外，他与本田工程师的交流毫无阻隔，这也起到了帮助作用。本周在阿布扎比的测试里，他证明了自己学习非常快，并且他为坐进F1赛车做好了准备。”

随着角田加入AlphaTauri成为2021赛季的正式车手，F1将自2014年小林可梦伟离开之后第一次迎来日本车手。

与此同时，加上此前哈斯宣布新科F2年度冠军米克·舒马赫、尼基塔·梅塞平将在下赛季搭档为其比赛，本赛季F2为明年的F1赛道输送了3名车手。而迄今，2021年F1参赛阵容已经有19席确定——七冠王刘易斯·汉密尔顿预计将在圣诞前与梅赛德斯完成续约。唯一的悬念只剩下红牛是否会留下亚历山大·阿尔本，而这可能直接关系到刚刚在萨基尔大奖赛赢得F1生涯首胜的塞尔吉奥·佩雷兹能否继续在明年参赛。