AlphaTauri将在纽约发布2023赛车涂装

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阿斯顿·马丁与法拉利先后确定新赛车发布日期后，AlphaTauri成为第三支做出2023年赛车发布相关预告的车队。

周五，车队在社交媒体上发布了一张以纽约标志性地点布鲁克林大桥为背景的合成效果图，写明“2月11日纽约市”，并且配上“涂装发布”的标签，暗示着届时只是将先为新赛季的赛车涂装揭幕，而2023款赛车本身预计将直到2月23日巴林季前测试的第一天才会正式推出。

2022赛季里，AlphaTauri没能利用新规则时代的开启进入中上游，在制造商年度积分榜上排名第九。AT03赛车性能缺乏稳定性是阻碍取得好成绩的最大原因，皮埃尔·加斯利与角田裕毅时而有上佳的发挥，但其他比赛周末则没有竞争力。

新赛季，随着加斯利转投Alpine，原电动方程式世界冠军、梅赛德斯替补车手尼克·德弗瑞斯将填补空缺，与角田组成新的阵容参赛。