里卡多“租借”至AlphaTauri，从匈牙利起替换德弗瑞斯
红牛和AlphaTauri联合宣布丹尼尔·里卡多将回归F1比赛，从匈牙利大奖赛起替换本赛季至今迟迟无法达到预期表现的尼克·德弗瑞斯。
2012年，经过在HRT车队半年“租借”并完成F1首秀的的里卡多，回到AlphaTauri的前身Toro Rosso。他用两个赛季的时间证明了自己的潜力，并在2014年被提拔到红牛，接替退役的澳大利亚同胞马克·韦伯。在那个“混合动力时代”的元年，面对梅赛德斯的统治力，里卡多赢得了三场大奖赛胜利，掩盖了世界冠军队友塞巴斯蒂安·维特尔的锋芒。
2021年，里卡多经过两年在雷诺的辗转，加盟了迈凯伦并在蒙扎为英国车队自2012年后第一次获得比赛胜利。然而，在沃金基地效力未满两年，迈凯伦就决定用一位年轻的澳大利亚人奥斯卡·皮亚斯特雷替换里卡多。双方达成了提前一年解约的协议。
此后，里卡多决定在今年休息一年，但他没有彻底离开赛场，而是回到红牛担任了替补角色，跟随车队征战一部分的比赛，并使出席几次商业活动。本周二，他在银石第一次坐进RB19赛车，为倍耐力进行轮胎测试。就在这次“表现强劲”的测试后，红牛就宣布将他“租借”给AlphaTauri。
“很高兴看到丹尼尔在远离比赛的日子里没有失去状态，而且他在模拟器驾驶中取得的进步在赛道上也得到了体现，”红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示。“他在轮胎测试中的时间极具竞争力。这是一次非常厉害的测试，我们很期待丹尼尔租借到AlphaTauri后在本赛季余下比赛中会有怎样的表现。“
Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
28岁的德弗瑞斯在2019年赢得F2年度冠军，又在2020-2021赛季代表梅赛德斯赢得了电动方程式世界冠军。上赛季，他在继续征战FE的同时，也为梅赛德斯F1车队担任替补的同时。他在蒙扎代替生病的亚历山大·阿尔本为威廉姆斯比赛并且取得了第九名，给红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科留下深刻印象。随后在同胞马克斯·维斯塔潘的鼓励下，德弗瑞斯与奥地利人进行了接洽，并且得到了梅赛德斯的释放，在今年成为AlphaTauri的全职车手。
然而，2023赛季前十场比赛，只有德弗瑞斯和威廉姆斯的洛根·萨金特还没有获得过积分。同时，AlphaTaur在制造商年度积分榜上排名垫底。尽管他的队友角田裕毅目前也只有2分入账，但荷兰人多次失误和撞车的表现，让他已经陷入被替换传闻很长一段时间。最终，对AlphaTauri车手人选具有绝对话语权的马尔科，决定在距离夏休期还有两场比赛前替换德弗瑞斯。
“我很高兴欢迎丹尼尔重返车队，”AlphaTauri领队弗朗兹·托斯特在简短的声明中表示。"他的驾驶技术毋庸置疑，而且他已经认识了我们中的许多人，因此他将非常容易融入车队。车队也将从他的经验中获得很多好处，因为他是8场大奖赛的获胜者。我要感谢尼克在车队期间做出的宝贵贡献，并祝愿他未来一切顺利。“
值得一提的事，早些时候当维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹在比赛周末出现身体不适时，霍纳就表示里卡多随时可以登场比赛。而托斯特则声称如果车队需要找人替换德弗瑞斯，将优先考虑廉姆·洛森和岩佐步梦。前者在日本超级方程式的首秀上就获胜，而后者在F2表现惊人。但本赛季结束后将离开费恩萨的托斯特，却在奥地利大奖赛期间改了口风，他暗示当前对洛森和岩佐进入F1可能为时尚早。
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