AlphaTauri宣布2024阵容不变，角田继续搭档里卡多

日本大奖赛周六排位赛当天，这支红牛旗下车队宣布了本土车手角田将在明年继续留在队中。同时，尽管今年匈牙利大奖赛前回归的里卡多只参加了两场比赛就手部受伤，并且缺席了从荷兰至今的比赛，但明年仍将拥有发车区的一席之地。

这意味着代替澳大利亚人比赛的新西兰小将洛森虽然表现出色，特别是在新加坡进入排位赛Q3且在正赛首次获得积分——第九名，但还是将在明年回到红牛的“替补”。

从2021年参加大奖赛至今，角田的最佳战绩是2021年在阿布扎比的第四名。在前两个赛季里，这位日本年轻车手在屡屡表现出惊人速度的同时，他暴躁的脾气和表现不稳定的缺点同样明显，但红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科始终对他给予信任。明年将是角田在F1——也是他为费恩萨团队效力——比赛的第四个赛季。

“我期待与车队和丹尼尔继续并肩作战，”角田说到。“我非常感谢红牛和本田，感谢他们一直以来对我的支持和信任，也非常高兴和感谢能够继续合作。”

正处于养伤中的里卡多也对2024赛季全职回归感到高兴。他表示：“我很高兴明年能再次与

裕毅一起驾驶赛车，并继续与AlphaTauri的旅程。”

”随着我们已经取得的进步和未来的计划，这对车队来说是一个激动人心的时刻。我们正在建设，这种感觉很棒。“

2023赛季结束后，AlphaTauri现任领队弗朗兹·托斯特夸奖了这些年来角田的进步，因为他在这支意大利车队中逐渐成长为一名出色的赛车手。

“明年的技术规则基本保持不变，因此我们的车手阵容也应保持连续性。”托斯特说到。“我很高兴看到尤基在过去两年半的时间里在我们车队的发展，再加上丹尼尔出色的比赛经验，我们将在 2024 年拥有最具竞争力的车手组合。”

“至于廉姆，他在迄今为止的比赛中给大家留下了深刻的印象，他作为第三车手肯定会对车队的发展有所帮助，我相信他很快就会在F1赛场上大有作为。”