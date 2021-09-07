AlphaTauri宣布2022年车手阵容不变

本赛季前13场比赛过后，AlphaTauri是唯一在每场周日正赛里得到积分的车队，并在制造商年度积分榜上排名第六，而且相差前一位的Alpine仅仅6分。

AlphaTauri方面相信加斯利和角田这对新组合，在赛道上下都展现了“积极的工作关系”。在2022年实施规则改革的背景下，车队认为“连贯性和稳定性对于进入F1新时代至关重要”。

“我今天很高兴地宣布，我们将在2022赛季留下我们的两位车手，”领队弗朗兹·索斯特表示。

“皮埃尔近几年的成长令人印象深刻。他为我们效力期间，登上过领奖台所有三个台阶。从2019年巴西大奖赛的第二名开始，去年他在蒙扎赢下了我们的主场大奖赛，今年又在巴库以第三名站上领奖台。”

“我相信他还能继续提高，这就是为什么我们很高兴他能与我们再度过一个赛季。另外，他正通过他在F1的经验来帮助裕毅成长。今年我们已经看到他俩的积极关系，由赛道上的竞争到赛道下的友谊组成，这已经证明对我们车队有效果。”

“裕毅作为新人加入车队，每天都在继续学习。工程师们的反馈表明他正在吸收所有给他的信息并不断改进。作为一名新秀，裕毅的旅程才刚刚开始，所以很高兴我们一起开始的工作能继续下去。”

“那么早就能确定我们（2022年）的车手阵容，对我们来说是件好事。我们现在可以专注于2021年剩余赛季，我们正处于一场艰难的中游集团战斗里。"

去年赢得意大利大奖赛的加斯利，今年为车队在巴库登上领奖台，又在上周日的荷兰大奖赛里获得第四。积66分的法国人，在车手年度积分榜上位列第八。

“我非常高兴能在F1与AlphaTauri一起再征战一个赛季，尤其看到2017年我第一次加入车队以来，我们作为一个集体所取得的进步，”加斯利表示。“看到本赛季目前为止我们的表现，我认为在本赛季剩下的时间和明年都可以实现很大的成就，特别是2022年即将到来的改革。”

“我很兴奋，期待我们能在F1新时代取得什么样的成绩，以及尽我所能帮助我们在车队积分榜上前进，今年到目前为止非常成功，我真的相信我们可以在2022年做得更好。"

与此同时，新秀角田在亨格罗林收获了目前为止个人最佳战绩第六名。尽管缺乏经验导致了他稳定性欠佳，但他在多个周末表现出自己的速度。明年他将迎来自己的第二个赛季。

本赛季初，一系列经验不足导致的意外，令角田在无线电里听上去十分激动。不过此后，他听从车队的安排，搬到了Faenza基地附近居住，便于他在平常与工程师们的沟通和学习。自那以来，他在比赛中的发挥趋于稳定。

“我真的很高兴能留在AlphaTauri效力第二个赛季，”日本车手说。“这是一个令人难以置信的机会，我非常感谢车队让我继续与他们一起积累我在F1的经验。”

“我和皮埃尔的关系非常好，今年我已经从他那里学到了很多东西，他的经验帮助我不断发展自己的技能，所以很高兴能和他一起继续我的F1之旅。最近我搬到了Faenza，我感觉已经融入了车队，并期待即将到来的赛季"。

如今，两辆支红牛车队都确定了2022年阵容。而阿尔法·罗密欧昨天刚刚宣布瓦尔特利·博塔斯明年的加盟，填补基米·莱库宁退役留下的空缺，预计梅赛德斯将很快确认乔治·拉塞尔会在明年成为刘易斯·汉密尔顿的新搭档。此外，威廉姆斯领队乔斯特·卡皮托暗示了尼古拉斯·拉蒂菲将会留下。目前，实质上只有阿尔法·罗密欧和威廉姆斯尚有一个2022年席位待定。