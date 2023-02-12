AlphaTauri在纽约时装周发布AT04涂装
AlphaTauri在纽约时装周展示新赛车AT04涂装，2023赛季新车发布季已经过半。
Photo by: Red Bull Content Pool
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与去年的AT03相比，新赛车的涂装上添加了更多的红色元素，凸显新赞助商PKN Orlen。下周二，AlphaTauri将在意大利米萨罗的马克·西蒙切利赛道进行AT04赛车的首航。
今年是这支红牛旗下车队更名为AlphaTauri的第四个赛季。2022年，AT03赛车虽然在低速赛道表现不俗，但在更加需要下压力的赛道非常挣扎。最终，车队在制造商积分榜上滑落到第九，自2018赛季后第一次全年没能登上领奖台。
基地位于意大利费恩萨的车队在新赛季将以角田裕毅与尼克·德弗瑞斯的新阵容出赛。角田迎来他在F1的第三个赛季，而且第一次成为车队资历较深的车手。
前F2年度冠军德弗瑞斯作为2020/21赛季电动方程式世界冠军，去年在蒙扎代替生病的亚历山大·阿尔本为威廉姆斯比赛中拿到积分，为他赢得了红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科的青睐。在梅赛德斯担任了两年替补角色后，荷兰人即将迎来作为全职车手的第一个F1赛季。
今年两支红牛旗下车队均在美国发布新年赛车的涂装。而且在2月3日红牛的发布会上，奥地利车队宣布将在2026年与福特合作，届时美国汽车公司的动力单元将在新引擎规则实施后，为两支红牛车队提供动力单元。
尽管本次在纽约发布的仅仅是AT04赛车的涂装，但从车队公布的新车效果图来看，包括侧箱在内的某些空气动力学设计朝着激进的方向发展，试图以此克服去年的弱点。
目前为止，已经有5支车队公布了2023年赛车的效果图，其中红牛、哈斯和阿尔法·罗密欧已经利用拍摄日完成了首航。下周，新车发布季将迎来高潮：迈凯伦和阿斯顿·马丁将在英国时间周一先后举行发布会，法拉利新车SF-23将在周二情人节当天亮相，梅赛德斯将在周三、乔治·拉塞尔生日当天为W14揭幕，Alpine则将在周四“压轴”。
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