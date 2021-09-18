阿隆索：维斯塔潘和汉密尔顿在F1撞车中都“做了他们该做的”

在蒙扎的一号弯，维斯塔潘在试图超越刚刚驶出维修区的争冠对手汉密尔顿的时候与之发生了相撞。这也是两人继英国大奖赛后的“第二撞”，并直接导致双方一同出局。

尽管关于谁应该承担肇事责任存在分歧，但国际汽联赛会干事认为荷兰人负有主要责任，并对他处以了在下一场俄罗斯大奖赛退后三位发车的处罚。

但两届世界冠军阿隆索并不同意干事的判罚，并认为这只是一起普通的赛事事故。只不过由于维斯塔潘的赛车在空中飞过，并最终骑在了汉密尔顿的赛车上，令它看起来相当严重。

“他们在那里为世界冠军而战，并且总是在战斗中发挥到极限。今天，那似乎是一个不幸的处境，正好遇到了弯角和路肩，赛车弹跳了一下，然后他们就轮对轮地撞上了，随后车轮让赛车飞了起来，”阿隆索说道。

“但它们的速度很慢，他们的速度可能只有30或40公里/消失，没有危险，什么都没有。所以我认为这不是什么大事。银石可能是的，但今天只是一起赛车事故。”

同时阿隆索补充道：“我认为刘易斯在1号弯道试图跑得很大，或许是要迫使马克斯抄近路。但他没有抄近道，而是保持在外线。但是在2号弯已经没有进入内线的空间了。他们都做了他们应该做的，你知道，不幸的是，他们相撞了。“

”我也看到了发车的回放，吉奥维纳兹和莱克勒克撞车的方式一样。发车时斯特罗尔和佩雷兹在1号和2号弯的撞车也一样。但是他们没有轮对轮撞上，所以结果不一样。但这是一个非常典型的通过1、2号弯的动作，但不幸的是他们的轮胎碰上了。”

阿隆索的法拉利竞争对手卡洛斯·塞恩斯认为，如果维斯塔潘或汉密尔顿愿意的话，这场事故是可以避免的。

“事故总是可以避免的，”塞恩斯表示，“我认为，如果一方不想撞车，两个人就不会撞车。”

“为了争夺总冠军，他们的斗争总是无比艰难。并且会容易接触到这种事故。就像我们在过去看到的那样，我想F1中，两个为冠军而战的家伙往往会发生碰撞，这是很自然的事情，不是吗？”

“从我的角度来看，事故已经很清楚了。我就不细说了。我不会告诉你我的看法。因为我觉得下次的车手会议上会有一些讨论，我们需要在我们所有人之间进行辩论。”

塞恩斯的法拉利队友查尔斯·莱克勒克也表示，车手们在争夺冠军的过程中发生这样的事故是可以被理解的。

“发生这类事故是正常的，”摩纳哥人表示，“他们都在为世界冠军而战，而且都非常想赢，如果我处在那个位置也是一样。”

“所以看到这种类型的冲突是可以理解的。你可能已经看到了，我们也看到了，这在过去发生过，是的，但我不会评论它。”

翻译/小飞侠