埃里森：红牛的统治力没有打消重返F1一线岗位的乐趣

去年，埃里森与迈克·埃利奥特交换工作后重回技术总监一职，以帮助梅赛德斯车队重返F1前列。虽然这家德国制造商去年没能阻止世界冠军红牛车队再次夺得双料冠军，而且整个赛季只在一场比赛中没能取胜，但埃里森坚持认为这份工作中还有很多让他兴奋的地方。

对于这份乐趣最重要的一点是，他身边的同事们都乐于接受挑战，并愿意竭尽全力确保梅赛德斯车队提升表现。

"你说这不好玩，其实很好玩，"回想起目睹对手红牛车队如此称霸的经历时，埃里森说。"这肯定不如获胜好玩，但你必须热爱这项运动的全部。当你做得不够好的时候，就得接受批评。"

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

埃里森表示，在梅赛德斯车队占据统治地位的时候红牛车队从未放弃，并制定计划来实现赶超，现在他的车队也需要这样。

“我认为现在红牛的表现中值得钦佩的一点，是他们在相当长的一段时间里毫无收获，但是他们顽强地完成了自己的任务，”他说。

”他们现在正享受着这一精细的劳动成果。只要车队有共同的信念，相信自己正在采取正确的行动，努力重新打造成为一支不可忽视的力量。这个过程中有很多很多乐趣。”

埃里森承认，在F1中实现进步从来不是一蹴而就的，但只要长期的趋势不受影响，那就有理由感到乐观。

“这总是像在坐过山车一样，你总是会有希望，会被赛车众神打倒，然后又会重新振作起来，再接再厉。我希望这是一段坚实、强有力且稳固的上升过程，但不管需要多少时间，努力与我们的对手好好干一场，是一件非常有趣的事情。 ”

梅赛德斯车队一直致力于对其F1赛车设计进行重大升级，以解决过去两年来刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔所面临的问题。虽然新车的早期模拟器运行中展示了一些积极的迹象，但埃里森在看到竞争对手的表现之前，对研发进展仍持谨慎态度。

“我不知道每年的这个时候，任何车队除了忐忑不安、兴奋等等之外，还能有什么情绪。”他说。"神经病才能自信满满，因为只知道等式的一边，那就是你自己的情况。 ”

"之前的几年里，当你第一次运行赛车的时候，车手们的感觉差不多是‘花你的奖金去吧，这车太棒了’。但即便如此，你也不会真的信以为真，直到你到了赛道上，满腔热血地投入比赛，并且与其他人并驾齐驱。”

翻译/Chloe