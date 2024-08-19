布朗：迈凯伦所有部门都是F1”世界冠军的料“

迈凯伦车队CEO扎克·布朗表示，经过多年的投资，其F1车队的所有部门都是“世界冠军的料”。

十年前在迈凯伦处于财政不稳定时期，布朗接管了这支总部位于沃金的车队。尽管经历了很多困难，包括被奥迪收购的传言，这位美国人的商业头脑使迈凯伦成为赛道上赞助商最多的车队之一。

有了这些收入的保障，迈凯伦技术中心的基础设施得到了改善，管理结构和车队人员也发生了变化。如今车队的收入已经稳定下来，布朗相信各个部门将朝着总冠军的目标前进。

布朗在比利时大奖赛接受Autosport独家专访时表示："一切都在整合起来。我们从股东和赞助商那里获得了丰厚的投资。我们有优秀的车手、优秀的技术团队和领导团队，技术团队需要资源、车迷基础、企业合作伙伴，以便完成他们要做的事情。”

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“安德雷亚辉说‘世界冠军的料’来形容，我认为所有直接或间接影响表现的部门都是世界冠军的料。”

布朗的话也得到了赛道表现的佐证：兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷都在获得个人F1首胜的同时，持续登上领奖台，让车队不断追近排名制造商年度积分榜头名的红牛。

特别是对诺里斯来说，在经历了多次擦肩而过——尤其是 2021 年俄罗斯大奖赛，以及没能将杆位转化为胜利之后，首胜可谓来之不易。

自从在迈阿密夺冠后，诺里斯对登上领奖台的看法似乎发生了变化——如果不夺冠，领奖台对他而言就从喜悦变成了沮丧。 当被问及车手发生了什么变化时，布朗说："我认为他对胜利的渴望变得更强烈了。”

"他一直都是一名出色的车手，这么久（才取得胜利）的唯一原因是我们没能给他一辆冠军车。现在他经常领跑，所以我想大家对他的期望必然更高。“

“我们知道最近这几场比赛上，我们每个周末都有机会获胜，所以随之而来的是更多的兴奋，但也有更高的期望和更大的压力，但我们都乐在其中。”

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

当被问及车队的心态是否因为胜利而有所改变时，布朗补充道："是的，在获得过许多亚军之后，我们现在尝到了胜利的滋味......亚军依然是一个了不起的成绩，我们会庆祝每一次领奖台，因为这是了不起的成就——我们不会认为这是理所当然的。”

“但我们想赢，也知道我们有能力赢。因此，当我们像今年一样，以一秒或半秒之差屈居亚军时，就像在伊莫拉和在加拿大那样，登台的感觉比几年前我们刚刚开始重返领奖台时更平淡一些。”

迈凯伦在最近几场比赛中的策略受到了质疑，匈牙利大奖赛中导致了诺里斯对抗皮亚斯特雷的车队指令麻烦的临场应对短板——给车队三年来的首次“一二带回”蒙上阴影——凸显了这一问题。

布朗将这些失误归咎于车队新近面对处于前排争夺的位置： “我认为我们今年所犯的一些错误是由于年轻，没有像现在这样经常领跑。”

“我们在银石没有得到最好的结果，我们在匈牙利取得了最终的胜利，但也不免有些小火花。所以我想我们还需要时间。”

“我认为托托（·沃尔夫，梅赛德斯领队）说得很有道理，有时候只有在激烈的比赛中才能学到一些东西，现在我们正处于激烈的比赛之中，我们在不断学习，但没关系。”

“我总是告诉团队，犯错没关系，只要吸取教训，同样的错误不要犯第二次，失败是成功之母。所以我对今年我们经历的学习心态很放松。“

翻译/Chloe