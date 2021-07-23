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阿尔法·罗密欧或在2022赛季替换莱科宁和吉奥维纳兹

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Frankie Mao

阿尔法·罗密欧并不排除在明年同时替换他们的两位F1车手，而基米·莱科宁和安东尼奥·吉奥维纳兹被强烈要求提升他们的比赛成绩。

阿尔法·罗密欧或在2022赛季替换莱科宁和吉奥维纳兹

随着以瑞士为基地的车队和意大利汽车制造商的新合约的签订，车队老板弗雷德·瓦塞尔被授予全权决定2022赛季车队的车手阵容。但是，尽管有莱科宁的明星吸引力，和吉奥维纳兹的进步表现，他也不排除重新寻找车手。

在英国大奖赛期间，被问及是否有必要为了一些延续性至少留下一位车手时，瓦塞尔表示：“这可能是一个点，但是这没有必要。”

“你可以说在车队中有延续性总是好的，因为至少你有一个参考，你可以和过去一年的感觉做比较等等。但是我们看吧。我们会在正确的时候做出选择。我们可能保持现有的阵容或者我们可以改变，但是所有的事情都是开放的。”

“我认为对车队来说所有的事情都是开放的是非常舒服的。这对安东尼奥和基米来说都有利。我不觉得有压力是坏事。我认为我们需要压力来进步，我不想让这里看起来很容易。“

瓦塞尔确认本赛季末两位车手的合同都会到期，而莱科宁没有2022年可以留下来的选择权。他说道：“这里没有选择。没有合同。这意味着，这是可以公开讨论的。”

与此同时，尽管瓦塞尔认为吉奥维纳兹的强势表现对他继续下去有好处，他显然仍然希望可以从意大利人身上看到更好的表现。

“可以确定的是安东尼奥在候选名单上，”他表示道。“他是这个家庭的一员。他在进步，他（在银石）做得很好，并且他是明年的首选对象。”

“现在我想要看到更多的进步，在比赛中有更好的成绩。每个人都有压力。我有压力，工程师有，车手们也有压力。这是压力的世界。”

瓦塞尔补充道，他不急于做决定，可能会等到顶级车队的车手阵容都确定了之后，再决定他想要的车手。

“我们将看一看车手市场会怎样发展，”他解释道。“我认为与往常一样，（2022年）整个车手阵容的敲定会从顶级车队开始。这意味着梅赛德斯要做决定，然后红牛要做决定。然后像多米诺骨牌一样，在一个阶段，我们会在桌上有一些选择。届时，我们将做出决定。”

翻译/Vandy

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