梅赛德斯在70周年大奖赛第二节自由练习中继续展现统治性优势，但是刘易斯·汉密尔顿反超梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯，而塞巴斯爱你·维特尔遭遇引擎故障。
进入第二个银石周末，梅赛德斯W11速度优势明显。连续两个练习阶段都领先其余赛车半秒中以上。
汉密尔顿在第一轮单圈冲刺练习中领先博塔斯0.006秒。在更换一套软胎做第二次排位赛练习时，芬兰人率先进步到1分25.782秒，但是他的队友把标杆提高到1分25.606秒。
上午阶段里第三快的红牛车手马克斯·维斯塔潘在第一轮冲刺练习后仍居第三。但是之后荷兰人长时间停在车房里。此时，雷诺的丹尼尔·里卡多跑好出1分26.421秒，超过前队友之后上升到第三。但是，澳大利亚人这一圈的时间与汉密尔顿的标杆相差0.7秒之多。维斯塔潘虽然随后也有进步，但维持在第四。
Racing Point的两位车手分列第五、六名。兰斯·斯特罗尔稍稍领先顶替塞尔吉奥·佩雷兹上阵的尼科·霍肯伯格。
查尔斯·莱克勒克成为较快的法拉利车手，以0.05秒之差列霍肯伯格之后。而迈凯伦的兰多·诺里斯和卡洛斯位居第八、九名。另一名雷诺车手埃斯特班·奥康则以0.032秒的微弱优势，把亚历山大·阿尔本挡在前十之外。泰国人领先前东家AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利。
在度过相对顺利的第一节练习后，上周末赛车问题重重的维特尔之排在第14名。并且在本阶段还剩6分钟结束时，德国人在行驶到Copse之前因“引擎故障”而停下赛车。
正当赛会发出虚拟安全车信号，以便清理停下的法拉利赛车时，从罗伯特·库比卡手中拿回赛车的阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹也停下了赛车。此时，距离计时器归零只有一分钟左右，赛会就此出示红旗，提前结束了全天的练习。而意大利人在时间榜上垫底。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|22
|1'25.606
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|22
|1'25.782
|0.176
|3
|Daniel Ricciardo
|Renault
|29
|1'26.421
|0.815
|4
|Max Verstappen
|Red Bull
|15
|1'26.437
|0.831
|5
|Lance Stroll
|Racing Point
|24
|1'26.501
|0.895
|6
|Nico Hulkenberg
|Racing Point
|26
|1'26.746
|1.140
|7
|Charles Leclerc
|Ferrari
|32
|1'26.812
|1.206
|8
|Lando Norris
|McLaren
|26
|1'26.867
|1.261
|9
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|24
|1'26.918
|1.312
|10
|Esteban Ocon
|Renault
|25
|1'26.928
|1.322
|11
|Alex Albon
|Red Bull
|25
|1'26.960
|1.354
|12
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|33
|1'27.002
|1.396
|13
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|31
|1'27.128
|1.522
|14
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|30
|1'27.198
|1.592
|15
|Romain Grosjean
|Haas
|28
|1'27.294
|1.688
|16
|George Russell
|Williams
|31
|1'27.320
|1.714
|17
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|30
|1'27.535
|1.929
|18
|Kevin Magnussen
|Haas
|28
|1'27.582
|1.976
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|32
|1'27.683
|2.077
|20
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|26
|1'27.955
|2.349
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|70周年大奖赛
|Sub-event
|FP2
|Author
|Frankie Mao
70周年大奖赛FP2：梅赛德斯高居前二，汉密尔顿超过博塔斯
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