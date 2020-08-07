70周年大奖赛FP2：梅赛德斯高居前二，汉密尔顿超过博塔斯

进入第二个银石周末，梅赛德斯W11速度优势明显。连续两个练习阶段都领先其余赛车半秒中以上。

汉密尔顿在第一轮单圈冲刺练习中领先博塔斯0.006秒。在更换一套软胎做第二次排位赛练习时，芬兰人率先进步到1分25.782秒，但是他的队友把标杆提高到1分25.606秒。

上午阶段里第三快的红牛车手马克斯·维斯塔潘在第一轮冲刺练习后仍居第三。但是之后荷兰人长时间停在车房里。此时，雷诺的丹尼尔·里卡多跑好出1分26.421秒，超过前队友之后上升到第三。但是，澳大利亚人这一圈的时间与汉密尔顿的标杆相差0.7秒之多。维斯塔潘虽然随后也有进步，但维持在第四。

Racing Point的两位车手分列第五、六名。兰斯·斯特罗尔稍稍领先顶替塞尔吉奥·佩雷兹上阵的尼科·霍肯伯格。

查尔斯·莱克勒克成为较快的法拉利车手，以0.05秒之差列霍肯伯格之后。而迈凯伦的兰多·诺里斯和卡洛斯位居第八、九名。另一名雷诺车手埃斯特班·奥康则以0.032秒的微弱优势，把亚历山大·阿尔本挡在前十之外。泰国人领先前东家AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利。

在度过相对顺利的第一节练习后，上周末赛车问题重重的维特尔之排在第14名。并且在本阶段还剩6分钟结束时，德国人在行驶到Copse之前因“引擎故障”而停下赛车。

正当赛会发出虚拟安全车信号，以便清理停下的法拉利赛车时，从罗伯特·库比卡手中拿回赛车的阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹也停下了赛车。此时，距离计时器归零只有一分钟左右，赛会就此出示红旗，提前结束了全天的练习。而意大利人在时间榜上垫底。