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70周年大奖赛FP2：梅赛德斯高居前二，汉密尔顿超过博塔斯

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70周年大奖赛FP2：梅赛德斯高居前二，汉密尔顿超过博塔斯
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2020年8月7日 下午3:52

梅赛德斯在70周年大奖赛第二节自由练习中继续展现统治性优势，但是刘易斯·汉密尔顿反超梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯，而塞巴斯爱你·维特尔遭遇引擎故障。

进入第二个银石周末，梅赛德斯W11速度优势明显。连续两个练习阶段都领先其余赛车半秒中以上。

汉密尔顿在第一轮单圈冲刺练习中领先博塔斯0.006秒。在更换一套软胎做第二次排位赛练习时，芬兰人率先进步到1分25.782秒，但是他的队友把标杆提高到1分25.606秒。

上午阶段里第三快的红牛车手马克斯·维斯塔潘在第一轮冲刺练习后仍居第三。但是之后荷兰人长时间停在车房里。此时，雷诺的丹尼尔·里卡多跑好出1分26.421秒，超过前队友之后上升到第三。但是，澳大利亚人这一圈的时间与汉密尔顿的标杆相差0.7秒之多。维斯塔潘虽然随后也有进步，但维持在第四。

Racing Point的两位车手分列第五、六名。兰斯·斯特罗尔稍稍领先顶替塞尔吉奥·佩雷兹上阵的尼科·霍肯伯格。

查尔斯·莱克勒克成为较快的法拉利车手，以0.05秒之差列霍肯伯格之后。而迈凯伦的兰多·诺里斯和卡洛斯位居第八、九名。另一名雷诺车手埃斯特班·奥康则以0.032秒的微弱优势，把亚历山大·阿尔本挡在前十之外。泰国人领先前东家AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利。

在度过相对顺利的第一节练习后，上周末赛车问题重重的维特尔之排在第14名。并且在本阶段还剩6分钟结束时，德国人在行驶到Copse之前因“引擎故障”而停下赛车。

正当赛会发出虚拟安全车信号，以便清理停下的法拉利赛车时，从罗伯特·库比卡手中拿回赛车的阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹也停下了赛车。此时，距离计时器归零只有一分钟左右，赛会就此出示红旗，提前结束了全天的练习。而意大利人在时间榜上垫底。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 22 1'25.606  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 22 1'25.782 0.176
3 Australia Daniel Ricciardo Renault 29 1'26.421 0.815
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull 15 1'26.437 0.831
5 Canada Lance Stroll Racing Point 24 1'26.501 0.895
6 Germany Nico Hulkenberg Racing Point 26 1'26.746 1.140
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari 32 1'26.812 1.206
8 United Kingdom Lando Norris McLaren 26 1'26.867 1.261
9 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 24 1'26.918 1.312
10 France Esteban Ocon Renault 25 1'26.928 1.322
11 Thailand Alex Albon Red Bull 25 1'26.960 1.354
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 33 1'27.002 1.396
13 France Pierre Gasly AlphaTauri 31 1'27.128 1.522
14 Germany Sebastian Vettel Ferrari 30 1'27.198 1.592
15 France Romain Grosjean Haas 28 1'27.294 1.688
16 United Kingdom George Russell Williams 31 1'27.320 1.714
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 30 1'27.535 1.929
18 Denmark Kevin Magnussen Haas 28 1'27.582 1.976
19 Canada Nicholas Latifi Williams 32 1'27.683 2.077
20 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 26 1'27.955 2.349
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Author Frankie Mao

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