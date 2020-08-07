70周年大奖赛FP1：博塔斯领先汉密尔顿0.1秒居首

连续两个周末在银石比赛，但本周末的三款轮胎配方比前一场软一个级别。因此，车队在前30分钟里都为了解轮胎进行工作。

之后，博塔斯先以软胎做出1分27.400秒，不过汉密尔顿很快跑出1分26.842秒，登上时间榜第一。进行第二轮单圈模拟器时，芬兰人跑出了1分26.166秒，而他的队友虽然进步了0.5秒之多，但仍以0.138秒屈居第二。

马克斯·维斯塔潘成为最接近梅赛德斯的车手，但是距离汉密尔顿也达到0.6秒左右。本周末，本田为两辆红牛赛车启用了完整的第二套动力单元，希望帮助提升表现力。

由于塞尔吉奥·佩雷兹的核酸检测结果仍为阳性，尼科·霍肯伯格再次出场。而他做出全场第四快的时间，只比维斯塔潘慢了0.049秒，领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。

亚历山大·阿尔本落后队友0.4秒，但是位居塞巴斯蒂安·维特尔之前。而兰斯·斯特罗尔从上周末到现在，第一次在阶段里排在新队友之后，以第八名完成本周末第一节练习。

上周日撞车的AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特与雷诺的埃斯特班·奥康跻身前十。而皮埃尔·加斯利以千分之六秒之差，名列第11位。

两辆迈凯伦赛车没有急于展现速度，只处在第12、14位。而哈斯的罗曼·格罗斯让挤在兰多·诺里斯和卡洛斯·塞恩斯之间。

两名威廉姆斯车手乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲位居丹尼尔·里卡多之前。阿尔法·罗密欧由替补车手罗伯特·库比卡替换安东尼奥·吉奥维纳兹在本阶段出场。波兰人落在基米·莱科宁之后，而凯文·马格努森则垫底。