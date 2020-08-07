刚刚与梅赛德斯续约的瓦尔特利·博塔斯在70周年大奖赛第一节练习中做出最快单圈时间，领先队友刘易斯·汉密尔顿0.138秒。
连续两个周末在银石比赛，但本周末的三款轮胎配方比前一场软一个级别。因此，车队在前30分钟里都为了解轮胎进行工作。
之后，博塔斯先以软胎做出1分27.400秒，不过汉密尔顿很快跑出1分26.842秒，登上时间榜第一。进行第二轮单圈模拟器时，芬兰人跑出了1分26.166秒，而他的队友虽然进步了0.5秒之多，但仍以0.138秒屈居第二。
马克斯·维斯塔潘成为最接近梅赛德斯的车手，但是距离汉密尔顿也达到0.6秒左右。本周末，本田为两辆红牛赛车启用了完整的第二套动力单元，希望帮助提升表现力。
由于塞尔吉奥·佩雷兹的核酸检测结果仍为阳性，尼科·霍肯伯格再次出场。而他做出全场第四快的时间，只比维斯塔潘慢了0.049秒，领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。
亚历山大·阿尔本落后队友0.4秒，但是位居塞巴斯蒂安·维特尔之前。而兰斯·斯特罗尔从上周末到现在，第一次在阶段里排在新队友之后，以第八名完成本周末第一节练习。
上周日撞车的AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特与雷诺的埃斯特班·奥康跻身前十。而皮埃尔·加斯利以千分之六秒之差，名列第11位。
两辆迈凯伦赛车没有急于展现速度，只处在第12、14位。而哈斯的罗曼·格罗斯让挤在兰多·诺里斯和卡洛斯·塞恩斯之间。
两名威廉姆斯车手乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲位居丹尼尔·里卡多之前。阿尔法·罗密欧由替补车手罗伯特·库比卡替换安东尼奥·吉奥维纳兹在本阶段出场。波兰人落在基米·莱科宁之后，而凯文·马格努森则垫底。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|21
|1'26.166
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|23
|1'26.304
|0.138
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|24
|1'26.893
|0.727
|4
|Nico Hulkenberg
|Racing Point
|25
|1'26.942
|0.776
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|20
|1'27.062
|0.896
|6
|Alex Albon
|Red Bull
|22
|1'27.280
|1.114
|7
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|21
|1'27.498
|1.332
|8
|Lance Stroll
|Racing Point
|26
|1'27.539
|1.373
|9
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|27
|1'27.653
|1.487
|10
|Esteban Ocon
|Renault
|23
|1'27.701
|1.535
|11
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|23
|1'27.707
|1.541
|12
|Lando Norris
|McLaren
|26
|1'27.846
|1.680
|13
|Romain Grosjean
|Haas
|26
|1'27.908
|1.742
|14
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|28
|1'28.138
|1.972
|15
|George Russell
|Williams
|24
|1'28.170
|2.004
|16
|Nicholas Latifi
|Williams
|24
|1'28.226
|2.060
|17
|Daniel Ricciardo
|Renault
|23
|1'28.511
|2.345
|18
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|24
|1'28.655
|2.489
|19
|Robert Kubica
|Alfa Romeo
|22
|1'28.960
|2.794
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|17
|1'29.319
|3.153
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|Series
|Formula 1
|Event
|70周年大奖赛
|Sub-event
|FP1
|Author
|Frankie Mao
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70周年大奖赛FP1：博塔斯领先汉密尔顿0.1秒居首
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