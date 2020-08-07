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70周年大奖赛FP1：博塔斯领先汉密尔顿0.1秒居首

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70周年大奖赛FP1：博塔斯领先汉密尔顿0.1秒居首
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2020年8月7日 上午11:43

刚刚与梅赛德斯续约的瓦尔特利·博塔斯在70周年大奖赛第一节练习中做出最快单圈时间，领先队友刘易斯·汉密尔顿0.138秒。

连续两个周末在银石比赛，但本周末的三款轮胎配方比前一场软一个级别。因此，车队在前30分钟里都为了解轮胎进行工作。

之后，博塔斯先以软胎做出1分27.400秒，不过汉密尔顿很快跑出1分26.842秒，登上时间榜第一。进行第二轮单圈模拟器时，芬兰人跑出了1分26.166秒，而他的队友虽然进步了0.5秒之多，但仍以0.138秒屈居第二。

马克斯·维斯塔潘成为最接近梅赛德斯的车手，但是距离汉密尔顿也达到0.6秒左右。本周末，本田为两辆红牛赛车启用了完整的第二套动力单元，希望帮助提升表现力。

由于塞尔吉奥·佩雷兹的核酸检测结果仍为阳性，尼科·霍肯伯格再次出场。而他做出全场第四快的时间，只比维斯塔潘慢了0.049秒，领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。

亚历山大·阿尔本落后队友0.4秒，但是位居塞巴斯蒂安·维特尔之前。而兰斯·斯特罗尔从上周末到现在，第一次在阶段里排在新队友之后，以第八名完成本周末第一节练习。

上周日撞车的AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特与雷诺的埃斯特班·奥康跻身前十。而皮埃尔·加斯利以千分之六秒之差，名列第11位。

两辆迈凯伦赛车没有急于展现速度，只处在第12、14位。而哈斯的罗曼·格罗斯让挤在兰多·诺里斯和卡洛斯·塞恩斯之间。

两名威廉姆斯车手乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲位居丹尼尔·里卡多之前。阿尔法·罗密欧由替补车手罗伯特·库比卡替换安东尼奥·吉奥维纳兹在本阶段出场。波兰人落在基米·莱科宁之后，而凯文·马格努森则垫底。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 21 1'26.166  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 23 1'26.304 0.138
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 24 1'26.893 0.727
4 Germany Nico Hulkenberg Racing Point 25 1'26.942 0.776
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari 20 1'27.062 0.896
6 Thailand Alex Albon Red Bull 22 1'27.280 1.114
7 Germany Sebastian Vettel Ferrari 21 1'27.498 1.332
8 Canada Lance Stroll Racing Point 26 1'27.539 1.373
9 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 27 1'27.653 1.487
10 France Esteban Ocon Renault 23 1'27.701 1.535
11 France Pierre Gasly AlphaTauri 23 1'27.707 1.541
12 United Kingdom Lando Norris McLaren 26 1'27.846 1.680
13 France Romain Grosjean Haas 26 1'27.908 1.742
14 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 28 1'28.138 1.972
15 United Kingdom George Russell Williams 24 1'28.170 2.004
16 Canada Nicholas Latifi Williams 24 1'28.226 2.060
17 Australia Daniel Ricciardo Renault 23 1'28.511 2.345
18 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 24 1'28.655 2.489
19 Poland Robert Kubica Alfa Romeo 22 1'28.960 2.794
20 Denmark Kevin Magnussen Haas 17 1'29.319 3.153
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