Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
奥地利大奖赛
03 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
斯蒂利亚大奖赛
10 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
匈牙利大奖赛
17 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
英国大奖赛
31 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
70周年大奖赛
07 8月
Event finished
Summary 成绩
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 70周年大奖赛 / 比赛报告

70周年大奖赛：维斯塔潘打破梅赛德斯对胜利的垄断

shares
comments
70周年大奖赛：维斯塔潘打破梅赛德斯对胜利的垄断
By:
2020年8月9日 下午3:08

马克斯·维斯塔潘在一场“轮胎大战”中精确地执行了红牛的比赛策略后，击败梅赛德斯双雄，赢得70周年大奖赛的胜利，成为2020赛季第一位站上领奖台最高处的非“银箭”车手。

两辆梅赛德斯赛车以中性胎起步后，虽然在前几个弯里进行了争夺，但是博塔斯守住位置后领跑比赛。策略不同的维斯塔潘在起步阶段超过尼科·霍肯伯格之后，维持在汉密尔顿身后3秒左右。

当博塔斯在第13圈进站时，荷兰人追到了汉密尔顿身后一秒内。而当英国人比队友晚一圈进站后，红牛车手领跑比赛，并且很快就建立了10秒以上的优势。

虽然博塔斯换上的硬胎比维斯塔潘较新，但是却很难真正接近。在追逐的过程中，他的后轮消耗严重，反而被抛愿。荷兰人在第16圈进站前，拥有20秒的优势。右后轮换装时稍稍的差池，让红牛车手出站后落到了梅赛德斯对手身后，但是他仅仅用了一个弯就超过了对手。

面对红牛RB16强大的比赛速度和轮胎管理，梅赛德斯改变了策略，延长了汉密尔顿的第二节。而红牛在观望了德国车队的行动后，让维斯塔潘与博塔斯在第33圈同圈进站。

汉密尔顿比队友和红牛车手多跑7圈。换上一套新硬胎后，他落在处于第四位的法拉利车手查尔斯·莱克勒克之后。卫冕冠军花了4圈时间超过摩纳哥人，但此时落后队友5秒，维斯塔潘更在10秒以外。

梅赛德斯工程师告知博塔斯可以与汉密尔顿交战，但需要动作干净。后者在倒数第二圈才追上队友，并且在直道上利用更快的速度轻松超过，但此时已经来不及追赶领头羊。

维斯塔潘最终以11.3秒的优势拿下F1纪念70周年的大奖赛的胜利，在拿下个人第九胜的同时，成就了红牛自2012年英国大奖赛——马克·韦伯拿下第一名后留下“2号车手也不赖”名言的比赛——后第一次在银石登顶。

红牛打破了2020赛季启动以来梅赛德斯对分站冠军的统治。不过汉密尔顿凭借超过博塔斯和在第43圈做出全场最快单圈时间1分28.451秒后，又对博塔斯扩大了4分的领先优势，而且追平了迈克尔·舒马赫155次登上领奖台的纪录。

本场比赛更多地是轮胎管理和比赛策略的较劲。排位赛单圈速度不济的法拉利，由莱克勒克完成了一停策略的比赛，帮助他拿到令他“极其高兴”的第四名。

第九位发车的亚历山大·阿尔本提高了4个名次后获得第五名。比赛中，泰国车手上演了三次精彩的超车，分别超越基米·莱科宁、皮埃尔·加斯利和兰多·诺里斯。

排位赛里为Racing Point取得惊人第三名的霍肯伯格，在前半程稳定地处于第四名，领先队友兰斯·斯特罗尔。但是还剩7圈时，德国人意外地第三次进站并换上软胎。这令他的排名下滑到第七，落在加拿大人之后。

作为另一名只做一停的车手，埃斯特班·奥康质疑代表雷诺进入了积分区，以0.7秒压制了迈凯伦车手兰多·诺里斯，获得第八名。而积分区的最后一个位置被AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特拿到，俄罗斯人刚好把队友加斯利挡在前十之外。

塞巴斯蒂安·维特尔延续着在银石的厄运。他在一号弯里右后轮轧到路肩外的沙土后几乎失控，险些撞到明年将替换自己的迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯。千钧一发之间，西班牙人及时躲避，而德国人恢复过来后落到了最后一名。

虽然维特尔得以超过中下游的赛车，但是继续前进却遇到了麻烦，只是在其他车辆进站后，依靠硬胎起步的策略才上升到积分区。但是之后的两次换胎策略没有太多的帮助，他只能以第12名完赛，而塞恩斯落后法拉利对手0.7秒。

排位赛第五名的丹尼尔·里卡多在第二次换胎后就调出了前十，而且还做了三次进站，只是以第14名完赛。

阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁在最后一位发车的情况下，依靠一次换胎的策略，成为中下游三支车队中排名最高的车手，获得第15名，领先哈斯的罗曼·格罗斯让。安东尼奥·吉奥维纳兹则排在威廉姆斯的乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲之前。

凯文·马格努森因为在跑出赛道后回归的过程中挤兑了加拿大新人，被罚时5秒。不过，哈斯在第45圈时把他召唤维修区，成为本场没有安全车出动的比赛中唯一退赛的车手。

Cla Driver Chassis Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 11.326
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 19.231
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 29.289
5 Thailand Alex Albon Red Bull 39.146
6 Canada Lance Stroll Racing Point 42.538
7 Germany Nico Hulkenberg Racing Point 55.951
8 France Esteban Ocon Renault 1'04.773
9 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'05.544
10 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'09.669
11 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'10.642
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'13.370
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'14.070
14 Australia Daniel Ricciardo Renault  
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo  
16 France Romain Grosjean Haas  
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo  
18 United Kingdom George Russell Williams  
19 Canada Nicholas Latifi Williams  
  Denmark Kevin Magnussen Haas  
VIEW FULL RESULTS
 
斯特罗尔对四支上诉车队“不良体育精神”行为表示强烈愤慨

Previous article

斯特罗尔对四支上诉车队“不良体育精神”行为表示强烈愤慨
Load comments

About this article

Series Formula 1
Event 70周年大奖赛
Author Frankie Mao

Trending Today

新超级驾照积分规则使F2成为进阶F1“先决条件”
FIA F2 FIA F2 / 突发新闻

新超级驾照积分规则使F2成为进阶F1“先决条件”

法拉利将就“Racing Poin裁决”进行上诉
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

法拉利将就“Racing Poin裁决”进行上诉

70周年大奖赛：维斯塔潘打破梅赛德斯对胜利的垄断
Formula 1 Formula 1 / 比赛报告
1h

70周年大奖赛：维斯塔潘打破梅赛德斯对胜利的垄断

Latest news

70周年大奖赛：维斯塔潘打破梅赛德斯对胜利的垄断
Formula 1 Formula 1 / 比赛报告
1h

70周年大奖赛：维斯塔潘打破梅赛德斯对胜利的垄断

斯特罗尔对四支上诉车队“不良体育精神”行为表示强烈愤慨
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻
3h

斯特罗尔对四支上诉车队“不良体育精神”行为表示强烈愤慨

Racing Point：佩雷兹有99%可能在巴塞罗那回归
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

Racing Point：佩雷兹有99%可能在巴塞罗那回归

维斯塔潘：霍肯伯格“绝对配得上”留在F1
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

维斯塔潘：霍肯伯格“绝对配得上”留在F1

Trending

1
FIA F2

新超级驾照积分规则使F2成为进阶F1“先决条件”

2
Formula 1

法拉利将就“Racing Poin裁决”进行上诉

3
Formula 1

70周年大奖赛：维斯塔潘打破梅赛德斯对胜利的垄断

1h

Latest videos

《大奖赛大纪事》：英国大奖赛最佳时刻 05:48
Formula 1

《大奖赛大纪事》：英国大奖赛最佳时刻

《大奖赛大纪事》：当维特尔与韦伯在土耳其相撞 03:26
Formula 1

《大奖赛大纪事》：当维特尔与韦伯在土耳其相撞

《大奖赛大纪事》：西班牙大奖赛最佳时刻 04:46
Formula 1

《大奖赛大纪事》：西班牙大奖赛最佳时刻

Racing Point借鉴了2019年梅赛德斯赛车吗？ 06:53
Formula 1

Racing Point借鉴了2019年梅赛德斯赛车吗？

《大奖赛大纪事》：汉密尔顿F1第一胜 03:00
Formula 1

《大奖赛大纪事》：汉密尔顿F1第一胜

Latest news

70周年大奖赛：维斯塔潘打破梅赛德斯对胜利的垄断
Formula 1

70周年大奖赛：维斯塔潘打破梅赛德斯对胜利的垄断

斯特罗尔对四支上诉车队“不良体育精神”行为表示强烈愤慨
Formula 1

斯特罗尔对四支上诉车队“不良体育精神”行为表示强烈愤慨

Racing Point：佩雷兹有99%可能在巴塞罗那回归
Formula 1

Racing Point：佩雷兹有99%可能在巴塞罗那回归

维斯塔潘：霍肯伯格“绝对配得上”留在F1
Formula 1

维斯塔潘：霍肯伯格“绝对配得上”留在F1

70周年大奖赛排位赛：博塔斯绝杀汉密尔顿摘杆位，霍肯伯格第三
Formula 1

70周年大奖赛排位赛：博塔斯绝杀汉密尔顿摘杆位，霍肯伯格第三

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权