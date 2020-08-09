70周年大奖赛：维斯塔潘打破梅赛德斯对胜利的垄断

两辆梅赛德斯赛车以中性胎起步后，虽然在前几个弯里进行了争夺，但是博塔斯守住位置后领跑比赛。策略不同的维斯塔潘在起步阶段超过尼科·霍肯伯格之后，维持在汉密尔顿身后3秒左右。

当博塔斯在第13圈进站时，荷兰人追到了汉密尔顿身后一秒内。而当英国人比队友晚一圈进站后，红牛车手领跑比赛，并且很快就建立了10秒以上的优势。

虽然博塔斯换上的硬胎比维斯塔潘较新，但是却很难真正接近。在追逐的过程中，他的后轮消耗严重，反而被抛愿。荷兰人在第16圈进站前，拥有20秒的优势。右后轮换装时稍稍的差池，让红牛车手出站后落到了梅赛德斯对手身后，但是他仅仅用了一个弯就超过了对手。

面对红牛RB16强大的比赛速度和轮胎管理，梅赛德斯改变了策略，延长了汉密尔顿的第二节。而红牛在观望了德国车队的行动后，让维斯塔潘与博塔斯在第33圈同圈进站。

汉密尔顿比队友和红牛车手多跑7圈。换上一套新硬胎后，他落在处于第四位的法拉利车手查尔斯·莱克勒克之后。卫冕冠军花了4圈时间超过摩纳哥人，但此时落后队友5秒，维斯塔潘更在10秒以外。

梅赛德斯工程师告知博塔斯可以与汉密尔顿交战，但需要动作干净。后者在倒数第二圈才追上队友，并且在直道上利用更快的速度轻松超过，但此时已经来不及追赶领头羊。

维斯塔潘最终以11.3秒的优势拿下F1纪念70周年的大奖赛的胜利，在拿下个人第九胜的同时，成就了红牛自2012年英国大奖赛——马克·韦伯拿下第一名后留下“2号车手也不赖”名言的比赛——后第一次在银石登顶。

红牛打破了2020赛季启动以来梅赛德斯对分站冠军的统治。不过汉密尔顿凭借超过博塔斯和在第43圈做出全场最快单圈时间1分28.451秒后，又对博塔斯扩大了4分的领先优势，而且追平了迈克尔·舒马赫155次登上领奖台的纪录。

本场比赛更多地是轮胎管理和比赛策略的较劲。排位赛单圈速度不济的法拉利，由莱克勒克完成了一停策略的比赛，帮助他拿到令他“极其高兴”的第四名。

第九位发车的亚历山大·阿尔本提高了4个名次后获得第五名。比赛中，泰国车手上演了三次精彩的超车，分别超越基米·莱科宁、皮埃尔·加斯利和兰多·诺里斯。

排位赛里为Racing Point取得惊人第三名的霍肯伯格，在前半程稳定地处于第四名，领先队友兰斯·斯特罗尔。但是还剩7圈时，德国人意外地第三次进站并换上软胎。这令他的排名下滑到第七，落在加拿大人之后。

作为另一名只做一停的车手，埃斯特班·奥康质疑代表雷诺进入了积分区，以0.7秒压制了迈凯伦车手兰多·诺里斯，获得第八名。而积分区的最后一个位置被AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特拿到，俄罗斯人刚好把队友加斯利挡在前十之外。

塞巴斯蒂安·维特尔延续着在银石的厄运。他在一号弯里右后轮轧到路肩外的沙土后几乎失控，险些撞到明年将替换自己的迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯。千钧一发之间，西班牙人及时躲避，而德国人恢复过来后落到了最后一名。

虽然维特尔得以超过中下游的赛车，但是继续前进却遇到了麻烦，只是在其他车辆进站后，依靠硬胎起步的策略才上升到积分区。但是之后的两次换胎策略没有太多的帮助，他只能以第12名完赛，而塞恩斯落后法拉利对手0.7秒。

排位赛第五名的丹尼尔·里卡多在第二次换胎后就调出了前十，而且还做了三次进站，只是以第14名完赛。

阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁在最后一位发车的情况下，依靠一次换胎的策略，成为中下游三支车队中排名最高的车手，获得第15名，领先哈斯的罗曼·格罗斯让。安东尼奥·吉奥维纳兹则排在威廉姆斯的乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲之前。

凯文·马格努森因为在跑出赛道后回归的过程中挤兑了加拿大新人，被罚时5秒。不过，哈斯在第45圈时把他召唤维修区，成为本场没有安全车出动的比赛中唯一退赛的车手。